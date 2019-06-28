На Харьковщине в санатории дерево раздавило людей: фото 18+

В Харьковской области в пгт Старый Салтов в субботу, 28 июня, в результате порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате ЧП умерла женщина, а еще двое человек получили тяжелые травмы. Они доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.

"28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сказано в сообщении.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня в Киеве буря со шквальным ветром сорвала металлическую крышу на здании. ЧП произошло в столичном микрорайоне Виноградарь

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