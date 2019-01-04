На Харьковщине повесился пятиклассник: подробности трагедии

В селе Александровское Кегичевского района Харьковской области повесился 10-летний мальчик, который учился в пятом классе школы соседнего села.

Тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке по месту жительства. Сообщение об этом правоохранителям поступило 2 января около 18:00, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

На место трагедии выезжали руководство и следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Суицид Flickr

Накануне события конфликтов в семье и со сверстниками не было. Семья погибшего на учете полиции не находится, является благополучной, воспитывает еще четверых детей.

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Работники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

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