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24 февраля • обновлено в 22:06
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На Харьковщине перевернулась фура со свиньями: "пассажиры" разбежались. Видео масштабного ДТП

2.4т
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В Харьковской области в понедельник, 24 февраля, перевернулась фура, которая перевозила 180 свиней.

ДТП случилось в 15:15 в селе Коробочкино Чугуевского района на улице Мира, сообщила пресс-служба областной полиции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В аварии пострадал 19-летний пассажир грузовика DAF. Парень госпитализирован в местную больницу.

ДТП с фурой

ДТП с фурой

hk.npu.gov.ua

Предварительно, 32-летний водитель машины не справился с управлением. В полиции отметили, что часть животных погибла, однако их количество не уточнили.

На видео, снятом очевидцем ДТП, видно, что фура лежит на боку. Некоторые животные выбежали, а некоторые кричали в грузовике. Как рассказали свидетели, машина сбила столб с электропроводами, после чего перевернулась.

ДТП с фурой

ДТП с фурой

hk.npu.gov.ua

Портал svatove.city пишет, что эта же фура со свиньями 23 февраля застряла в городе Сватово Луганской области и простояла на обочине около суток. Грузовик не могли извлечь ни военные своей техникой, ни спасатели.

Свиньи со Старобельского района Луганской области. Везли животных на убой в Харьковскую область.

Фура застряла на обочине из-за плохой дороги

Фура застряла на обочине из-за плохой дороги

svatove.city

Фура застряла на обочине из-за плохой дороги

Фура застряла на обочине из-за плохой дороги

svatove.city

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре случился пожар в больнице ветеринарной медицины на улице Космической. В результате происшествия погибли около сотни животных.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Харьков
Теги
фотографии видео живодер ДТП
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы на побывку с Заробитчании ехали. Фура нaeбнулась, они разбежались с визгами ХРЮГС!
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Червоний Данило
Червоний Данило
не просто свиней, а русиш швайн!
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Хрюшек жалко,а то,что сви на рь-во дя тел пострадал-земля бетоном:))))
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