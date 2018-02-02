На Харьковщине пациенты взяли в заложники врача "скорой"

В селе Алексеевка Первомайского района Харьковской области медика, которая прибыла на вызов, взяли в заложники.

Об этом сообщает "Город Харьков".

Как рассказали в Первомайском отделе полиции, инцидент произошел 1 февраля около 12:00 в частном доме по улице Суворова. В нем проживают 42-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена, которая ранее была судима за убийство.

"У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому к нему часто вызывают скорую помощь. Вчера вместе со скорой приехала и сотрудница Алексеевской амбулатории семейного врача. Вот с ней-то и возник конфликт у сожительницы больного. В результате она ее не выпускала из дома, угрожала ножницами и всячески оскорбляла", - отметили правоохранители.

Вызволить заложницу удалось только спустя полчаса, когда на место приехали правоохранители.

Как сообщал "Обозреватель", 30 декабря в Харькове вооруженный мужчина взял в заложники в почтовом отделении. Полицейские взяли штурмом захваченное здание, задержали преступника и освободили заложников.

Позже суд арестовал злоумышленника на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога.