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20 февраля • обновлено в 08:13
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На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

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В Ужгороде задержали почетного консула Латвийской республики Юрия Игнатко, который пытался провезти контрабандные сигареты.

Об этом сообщил активист Виталий Грегор. Консул пять часов не хотел показывать пограничникам автомобиль.

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В результате на таможенном посту "Тиса" пограничникам пришлось применить силу.

"На выезд из Украины по полосе движения "зеленый коридор" прибыл внедорожных "Тойота" на дипломатических номерах DP345006 под управлением гражданина Украины Юрия Игнатко, 21.04.1990 г.р. На паспортный контроль Игнатко предоставил удостоверение почетного консульства Латвийской республики в г. Ужгороде, которое вызвало у сотрудников поста подозрения, что оно поддельное", – рассказал Грегор.

Автомобиль открыли принудительно. Исполняющий обязанности представителя МИД Украины в Закарпатской области Дмитрий Керечанин подтвердил по фото личность консула, но сообщил, что документ, который был предоставлен Игнатко не выдавался департаментом государственного протокола МИД Украины.

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

ФБ Виталия Грегора

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

ФБ Виталия Грегора

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

ФБ Виталия Грегора

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

ФБ Виталия Грегора

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

На границе Украины задержали дипломата с контрабандой

ФБ Виталия Грегора

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе Польши и Украины обнаружили самую крупную за год контрабанду янтаря.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
контрабанда
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
жлобами были ими и останутся все эти приграничные районы. одна мысль в головах как нае..ть государство
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Это и есть европейские ценности ? Быстро же латыши их освоили !
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