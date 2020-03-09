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9 марта • обновлено в 14:48
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На допрос по делу Шеремета вызвали ветерана АТО, который на момент убийства был в плену

3.1т
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На допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году следователи вызвали ветерана АТО Алексея Кодьмана, который на момент трагедии находился в плену оккупантов.

Повестку в Главное следственное управление Национальной полиции украинский разведчик опубликовал на своей странице в Facebook. Согласно документу, он должен явиться туда 10 марта.

Алексей Кодьман

Алексей Кодьман

Facebook/Алексей Кодьман

Кодьмана вызвали в качестве свидетеля для проведения следственных действий. Однако, украинский защитник попал в плен к террористам в ноябре 2015 года, а освобожден был через 2,5 года в рамках обмена пленными.

"Не хотел и не нужно было, но, Арсен Борисович, не могу понять, я тут причем. В 2016 году в июле месяце я сидел в удобной камере сектора особого режима 97-й колонии города Макеевка с видом на Донбасс арену", – написал Кодьман.

Повестка

Повестка

Facebook/Алексей Кодьман

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • В квартиру юриста по делу Шеремета Леонида Маслова, который выступал в защиту подозреваемого в убийстве, пришли с обысками

  • Офис генпрокурора Украины не располагает информацией, которую можно предать огласке относительно расследования дела об убийстве журналиста

  • Юрист указал на вопиющее несоответствие в деле Шеремета. Рост подозреваемого в убийстве почти на 10 см больше роста человека, который попал на записи камер видеонаблюдения.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вызвали - надо идти и там объясняться, а не тиражировать в СМИ.
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