На Донетчине вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места ЧП

На Донбассе в центре Енакиево (Донецкая область) между супермаркетом "Обжора" и ЦУМом вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло около 18:00 21 июня.

В частности, был уничтожен ряд вещевых ларьков. Огонь чуть не перебросился на крупные магазины, но его удалось остановить. Жертв и пострадавших нет, сообщается в местных пабликах в соцсетях. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причина возгорания еще устанавливается. При этом местные жители недовольны скоростью работы пожарных.Они заметили, что спасатели приехали совсем из другой части, хотя ближайшая была всего в нескольких километрах от места возгорания.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Донецке сгорело здание на территории неработающего завода пластмасс в Петровском районе.

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