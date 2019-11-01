Главная Новости
1 ноября • обновлено в 19:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ДТП с зарезанным: в Мариуполе загадочно убили бизнесмена. Первые подробности и фото

6.7т Читать материал на украинском

В Мариуполе Донецкой области при загадочных обстоятельствах погиб предприниматель. Мужчина ехал на автомобиле и попал в ДТП. При осмотре тела обнаружили ножевые ранения.

О происшествии OBOZREVATEL сообщили очевидцы. Как стало известно, ЧП произошло вечером 1 ноября.

По предварительной информации, убитым оказался владелец итальянского ресторана Parmesan. Погибшего звали Александр Кузнецов.

Новости
Разбился о столб: в Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

Очевидцы рассказали, что заметили, как автомобиль едет, а потом врезается. Подбежали к машине, двери оказались заблокированы. Вызвали полицию. Сразу же приехала скорая помощь и спасатели, которые открыли дверцу. По информации очевидцев, у мужчины были ножевые ранения.

Загадочная смерть в Мариуполе

Загадочная смерть в Мариуполе

Фото: Татьяна Пустовойт

ЧП произошло на площади Победы на Левом берегу Мариуполя Донецкой области.

Загадочная смерть в Мариуполе

Загадочная смерть в Мариуполе

Фото: Татьяна Пустовойт

Загадочная смерть в Мариуполе

Загадочная смерть в Мариуполе

Загадочная смерть в Мариуполе

Загадочная смерть в Мариуполе

Соцсети

В полиции нашим журналистам подтвердили, что обнаружили тело мужчины, однако обстоятельства смерти не уточнили.

Добавим, что по данным Единого госреестра физлиц и ФЛП, одним из учредителей ООО "Пармезан" (41210951) указывается Кузнецов Александр Александрович.

ДТП с зарезанным: в Мариуполе загадочно убили бизнесмена

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Мариуполь
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Двери заблокированы, что непонятно - это самоубийство, и думать здесь нечего, а расследовать тем более.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если ножевое наверное перед тем как он сел в машину его пыранули
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филипыч
фил филипыч
у эксперта стерненко спросите. он спец в таких вопросах)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel