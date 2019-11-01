ДТП с зарезанным: в Мариуполе загадочно убили бизнесмена. Первые подробности и фото

В Мариуполе Донецкой области при загадочных обстоятельствах погиб предприниматель. Мужчина ехал на автомобиле и попал в ДТП. При осмотре тела обнаружили ножевые ранения.
О происшествии OBOZREVATEL сообщили очевидцы. Как стало известно, ЧП произошло вечером 1 ноября.
По предварительной информации, убитым оказался владелец итальянского ресторана Parmesan. Погибшего звали Александр Кузнецов.
Очевидцы рассказали, что заметили, как автомобиль едет, а потом врезается. Подбежали к машине, двери оказались заблокированы. Вызвали полицию. Сразу же приехала скорая помощь и спасатели, которые открыли дверцу. По информации очевидцев, у мужчины были ножевые ранения.
Загадочная смерть в Мариуполе
Фото: Татьяна Пустовойт
ЧП произошло на площади Победы на Левом берегу Мариуполя Донецкой области.
Загадочная смерть в Мариуполе
Фото: Татьяна Пустовойт
Загадочная смерть в Мариуполе
Загадочная смерть в Мариуполе
Соцсети
В полиции нашим журналистам подтвердили, что обнаружили тело мужчины, однако обстоятельства смерти не уточнили.
Добавим, что по данным Единого госреестра физлиц и ФЛП, одним из учредителей ООО "Пармезан" (41210951) указывается Кузнецов Александр Александрович.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях.
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