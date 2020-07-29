"Пьяный штурм" или избиение? На Донбассе разгорелся скандал из-за конфликта волонтера с "азовцами". Эксклюзив

В Донецкой области разгорелся скандал – мариупольский волонтер Галина Однорог обвинила военнослужащих полка Нацгвардии "Азов" в избиении, когда она захотела пройти к морю. Бойцы же утверждают, что на их базу в поселке Урзуф "прорывалась" нетрезвая женщина.

На место происшествия вызывали скорую помощь и полицию, сейчас делом занялись в Государственном бюро расследований.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Версия Галины Однорог

Жительница Мариуполя Галина Однорог, более известная в Facebook как Маша Украинская, поздним вечером 26 июля написала на своей странице, что в курортном поселке Урзуф ее задержали "азовцы".

Галина Однорог сообщила, что ее задержали "азовцы" Facebook Маши Украинской

Впоследствии она опубликовала несколько постов, в которых эмоционально рассказывала о произошедшем. Однако полная картина не складывалась.

Поселок Урзуф расположен на берегу Азовского моря в 40 км от г. Мариуполь. Google Maps

OBOZREVATEL связался с волонтером, чтобы прояснить события того дня. По словам Галины, она приехала на дачу к знакомым.

"Мы посидели, поужинали и где-то в 21 час пошли на море. Проблема в том, что на большом отрезке местности выход к морю через базы отдыха "Чайка" или "Урзуф", все остальное перегорожено. Мы пошли в "Чайку", это было где-то приблизительно в 21:30, потому что в 21:50 я уже вызывала "102". Ворота были открыты, мы прошли на территорию и тут к нам подошли охранники. Спрашивают: "Вы куда?" Мы говорим: "На море хотим пойти искупаться, подышать воздухом, посидеть". Они в ответ, что будут закрывать базу, потому пропустить не могут и потому нам лучше пройти через соседнюю базу "Урзуф", – рассказала Галина.

Когда компания подошла к территории "Урзуфа", то увидела закрытые ворота и объявление, что в связи с ремонтными работами проход к морю временно перекрыт, потому надо через базу отдыха "Чайка". Галина со своими знакомыми вернулись обратно.

Объявление на "Чайке". Facebook Маши Украинской

По ее словам, охранники (впоследствии оказалось, что это воины "Азова" – прим.) стали объяснять компании, что не пустят, она же настаивала, чтобы пройти на пляж.

"Говорю им: "Мы хотим пройти к морю. На каком основании вы перекрыли доступ? Есть статья Конституции, где разрешено". А они в ответ: "Это военный объект". Я попросила показать документы, что это военный объект. Дело в том, что там висят рекламы, висят объявления... Где видно, что это военный объект? После очередного "мы вас никуда не пустим" я сказала: "Так мне что, вызывать "102", чтобы пройти к морю?". Они же ответили, мол, если хотите – вызывайте", – объяснила женщина.

По словам Однорог, она действительно позвонила в полицию (утверждает, что это было в 21:50) и начала стрим.

"А дальше уже, конечно, я психанула. Говорю; "Раз так, значит я буду делать стрим, сейчас включаю прямой эфир на Facebook и вы мне объясните, на каком основании вообще люди не могут пройти". Они говорят: "Так проходите". Но до ближайшего спуска к морю – два километра. И тут они сказали, что "мы тоже вызвали", – добавила Однорог.

Таблички на пансионате "Чайка", который сейчас находится на балансе НГУ Facebook Маши Украинской

В это время подъехал автомобиль, из которого, по словам Галины, вышли четыре человека в масках-балаклавах, без шевронов, без каких-либо опознавательных знаков, правда, в футболках "Азов" и на машине "Азова".

"Я им сказала, что у меня сейчас идет стрим – они вырвали телефон, выключили все, удалили. Мне заломали руки, скрутили, и стали бить берцами по коленям сзади. Вссе это происходило на улице перед базой, а не на ее территории.

Когда мне начали заламывать руки, я сказала: "Вы вообще понимаете? Я военный волонтер, я полку "Азов" помогала с 2014-го года, что вы вообще делаете?"

Ну а дальше я даже не хочу об этом писать, комментировать, потому что честно – мне стыдно. Видео у нас нет, фото у нас нет, доказательств у нас нет, все что было дальше – это ужас", – рассказала Однорог.

Однако она уточнила, что ей якобы угрожали "посадить на подвал, а потом сдать "ДНРовцам".

"Они оскорбляли и мою подругу с мужем, те тоже боялись и не сделали ни фото, ни видео – возле них стояли, следили за этим", – добавила волонтер.

Журналистам OBOZREVATEL она сообщила, что "азовцы" ее держали около 30-40 минут, пока не приехала полиция, судя по всему из пгт. Мангуш – центра Мангушского района.

Галина также рассказала, что перед "всем этим" она звонила одному из командиров "Азова", однако он якобы не отреагировал.

"Я даже одному из командиров позвонила, но он никак не отреагировал на мой звонок. Говорю: мол, так и так, я вызываю "102", потому что хочу пройти к морю, а он: "Я сюда не вмешиваюсь". Ну, вот такой был ответ", – заявила Галина.

Галина Однорог. Facebook Маши Украинской

Затем к месту конфликта приехал "кто-то из старших". После этого, по словам женщины, "азовцы" отпустили ее, но стали снимать на видео.

"Естественно, что у меня уже накипело, куча эмоций, я там говорила... И они стали снимать с нескольких камер, как ведут себя волонтеры по отношению к военным. Я просила, чтобы они отдали мой телефон, а они: "Какой телефон? Где телефон? Кто его вообще брал?" Я не знаю, каким чудом приехала полиция и они при полиции уже отдали мой мобильный", – добавила женщина.

Однорог сообщила, что написала заявление в полицию "по факту избиения, по факту ограничение передвижения, по факту того, что забирали личные вещи, что руки заламывали, оскорбляли". Также, по ее словам, в полиции позднее ей уточнили, что дело передают в Государственное бюро расследований, так как это касается военнослужащих.

Пост Галины после конфликта. Facebook Маши Украинской

На вопрос, не была ли она в нетрезвом состоянии, о чем писали некоторые комментаторы под постами Галины (Маши Украинской) в Facebook, женщина ответила: "Я в таком была алкогольном опьянении, что полиция почему-то посчитала нормальным меня опрашивать. Если бы я была неадекватная, у меня, скорее всего, никто бы не брал показания".

Что касается травм, якобы полученных в результате избиения, Однорог рассказала, что синяков нет, но очень болит нога.

"Мне в Урзуфе вызвали скорую, сделали укол и предложили госпитализацию, но я поняла, что скорее всего перелома нет, может до утра это пройдет". А уже утром я сама вызывала скорую помощь и меня отвезли в больницу, так как сильно болела нога", – уточнила женщина.

В то же время она добавила, что на следующий день после конфликта снова сходила к базе, чтобы проверить, что там и как, действительно ли это военный объект.

Позднее Галина сообщила в Facebook, что у нее воспаление коленного сустава.

Галина Однорог сообщила, что находится на больничном с воспалением коленного сустава Facebook Маши Украинской

Версия "Азова"

Пресс-секретарь "Азова" Марьяна Хомерики в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что Галина зашла именно на территорию базы военных.

"Соответственно, военные сделали то, что и должны были.

Человека остановили и вывели за территорию базы. Почему поднялся с ее стороны такой скандал – я не могу понять.

И она ведь должна осознать, какие могли быть последствия. Должна осознать свою ошибку", – отметила Марьяна.

Также пресс-секретарь уточнила, что пансионат был передан на баланс Нацгвардии и там несут службу "азовцы".

"Это одна из наших баз", – подтвердила Хомерики.

Журналисты OBOZREVATEL поговорили с военнослужащими "Азова", которые были тем вечером на месте происшествия. Они утверждают, что все произошло из-за женщины, которая "решила по пьяни штурмовать базу".

"После 22 часов проход к морю действительно закрыт. Надо ведь понимать, что это Донецкая область и ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – прим.) хватает. А вдруг кто-то пройдет с гранатой или взрывчаткой? Ведь это впритык к военной базе.

Но Однорог не послушалась и начала снова ломиться, а также угрожать бойцам, что снимет погоны, называла разные имена. Военнослужащие вызвали полицию.

Правоохранителям заявила, что у нее забрали телефон, на который, минуточку, она стримила. Галина действительно была пьяной", – утверждает один из бойцов.

9 июля на гарнизоне "Азова" состоялось торжественное награждение около 60-ти бойцов подразделения. Отличия личному составу вручил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак

По словам военнослужащего, женщина говорила парням, что "Азов" не воюет – они сидят, "протирают жопу".

"И это она рассказывала парням, которые были в наряде, а также тем военнослужащим, которые услышав шум подошли выяснить, что происходит. Среди них были получившие ранения, имеющие награды. Выслушивая все это от "волонтера", они еле сдерживались. Если говорить откровенно, "Азову" она не сильно помогала, ну, как-то воду привезла и телевизор, но очень любила со всеми фотографироваться.

А когда мы увидели пост Однорог в Facebook, что "Азов" теперь ее личный враг, были шокированы.

Еще ее обращение в Facebook: "Пацаны с "Азова", которые не скурвились…" То есть, она нас не считает воинами, а какими-то пацанами со двора. А в тот вечер в Урзуфе оскорбляла и поливала грязью военнослужащих Национальной гвардии, в частности, полка "Азов", – описали ситуацию "азовцы".

Галина Однорог выложила старое фото с "азовцами". Facebook Маши Украинской

Также в "Азове" добавили, что военнослужащие, которых Однорог назвала какими-то лицами без опознавательных знаков – это группа быстрого реагирования.

"У них полная амуниция, знаки различия и т.д. Но, по словам бойцов, нетрезвая женщина этого в упор не видела, а хотела только "пройти к морю". И самое главное: ну подумайте, как "азовцы", якобы избившие женщину, после этого стали бы сами вызывать полицию? Это же нелогично", – объяснили в полку.

P.S. По словам Галины Однорог, днем 28 июля с ней связались из Государственного бюро расследований и подтвердили, что дело будут вести они.