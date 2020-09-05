В Донецкой области под Мариуполем 4 сентября погиб украинский военный Тарас Кравчишак из Дрогобича.

Об этом в Facebook сообщает Леонид Федевич, опубликовав пост на странице общественной организации "Меч Арея".

"Сегодня ночью во время "всеобъемлющего перемирия" под Мариуполем погиб дрогобычанин Кравчишак Тарас Михайлович", – говорится в сообщении.

Украинский военный Тарас Кравчишак

Отмечается, что отец погибшего воина проживает в Трускавце, Львовской области. О причинах гибели Кравчишака не сообщается.

На Донбассе во время "перемирия" погиб украинский военный. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области погиб украинский военный, старший лейтенант Владимир Рудик, который был уроженцем Тернопольской области.

Отметим, что в Житомире 1 сентября погиб курсант Житомирского военного института имени Сергея Королева.

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