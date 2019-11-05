На Донбассе убили террориста группировки "Призрак": фото

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".
Как сообщил на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), оккупанта убили 4 ноября. Он был в списках сайта "Миротворец". Согласно информации там, боевик жил в городе Голубовка Луганской области. Ему было 48 лет.
"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Александр из "Призрака" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал украинский воин.
Террорист Александр Миронюк
Telegram-канал Анатолия Штефана
Сообщение о ликвидации террориста "Призрака"
Telegram-канал Анатолия Штефана
Страница террориста Миронюка в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана
Террорист Александр Миронюк
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ООС сообщили, что в последнее время террористы "Л/ДНР" неохотно вступают в бои и их насильно выгоняют на поле боя, как штрафбатовцев.
В октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли 96 человек. Из них 33 – убитыми.
А с 29 октября по 5 ноября потери россиян на Донбассе составили шесть человек.
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