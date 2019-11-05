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5 ноября • обновлено в 13:06
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На Донбассе убили террориста группировки "Призрак": фото

1.8т Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".

Как сообщил на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), оккупанта убили 4 ноября. Он был в списках сайта "Миротворец". Согласно информации там, боевик жил в городе Голубовка Луганской области. Ему было 48 лет.

"200 бригада. 04.11.19 Миронюк "Мирон" Александр из "Призрака" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал украинский воин.

Новости
"Бригада 200": на Донбассе убили террориста "ДНР". Фото предателя
Террорист Александр Миронюк

Террорист Александр Миронюк

Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о ликвидации террориста "Призрака"

Сообщение о ликвидации террориста "Призрака"

Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница террориста Миронюка в соцсети

Страница террориста Миронюка в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист Александр Миронюк

Террорист Александр Миронюк

Telegram-канал Анатолия Штефана

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ЛНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Псковский десантник? Не?
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0
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фил филипыч
фил филипыч
доблестный украинский подполковник штефан радуется смерти украинца. вот дела
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Я так понимаю это не житель востока Украины, а кадровый офицер ВС РФ?
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