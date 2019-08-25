На Донбассе убили командира взвода "Айдара": детали трагедии

На Донбассе в воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.

Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область), сообщил на странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения – внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне", – написал журналист.

Батальон "Айдар" Соцсети

25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

Отметим, одна из участниц проекта "Книга памяти погибших за Украину" Оксана Трапезун на странице в Facebook сообщила, что Курбатов родился 3 мая 1993 года. Жил в Северодонецке, у него остались родители.

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Напомним, пресс-центр ООС ранее информировал, что во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.

Как писал OBOZREVATEL:

Стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

Всего война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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