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12 сентября • обновлено в 14:46
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На Донбассе снова погибли морпехи: названы имена Героев

1.8т Читать материал на украинском

Погибшие 11 сентября украинские защитники служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Билынского. Это – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.

Имена Героев назвала пресс-служба 36-й бригады ВСУ в Facebook. Также там рассказали об обстоятельствах гибели воинов.

"11 сентября, около 23:00, противник открыл огонь в сторону позиций наших защитников, выполнявших боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности в районе выполнения Операции объединенных сил. Под плотным свинцовым огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник прикрывал работу своего снайпера, в результате которого наши воины получили несовместимые с жизнью ранения. Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая и матроса Линчевского Александра Валерьевича", – написали на странице бригады.

Гибель воинов ВСУ на Донбассе

Гибель воинов ВСУ на Донбассе

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Побратимы Героев выразили соболезнования родным и близким погибших воинов-морпехов и почтили их память трогательными словами.

"Верные всегда! До последнего вздоха, до последней капли своей красной крови. Отдыхайте с Богом, побратимы. Вы навсегда в нашем строю, памяти и сердцах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС.

В тот же день в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Ему провели сложнейшую операцию.

Напомним, что 10 сентября на Донбассе погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный из Черкасской области.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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CARGO 100
CARGO 100
У морпехов не бывает прапорщиков ... Ну если только у украинских.
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Южный Гарик
Южный Гарик
"Выполняли боевые задачи", какие задачи во время перемирия? Точнее они тупо обстреливали мирных, за что и получили ответку в виде свинца в тупую башку...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог Опг Зеленского убирает патриотов Украины с линии разграничения а тем временем росийская армия проводит наступательные учения с захватом новых територий всей своей армией в Крыму на Донбассе и в Ростове с Брянском ! более того пропагандисты Кремля открыто говорят о новых захватах Украинских земель и территорий! Я утверждаю что при начале новых боевых действий первое Управление над всей Украинской армией должен взять на себя Ярош! второе весь генштаб предателей и опг Зеленского должно быть арестовано !третье ввести военое положение на всей территории Украины! четвертое призываться должны все граждане Украины от 16 до 75 лет! армия должна составлять численность до 30 миллионов человек так же как у Израиля
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