На Донбассе снова погибли морпехи: названы имена Героев

Погибшие 11 сентября украинские защитники служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Билынского. Это – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.
Имена Героев назвала пресс-служба 36-й бригады ВСУ в Facebook. Также там рассказали об обстоятельствах гибели воинов.
"11 сентября, около 23:00, противник открыл огонь в сторону позиций наших защитников, выполнявших боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности в районе выполнения Операции объединенных сил. Под плотным свинцовым огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник прикрывал работу своего снайпера, в результате которого наши воины получили несовместимые с жизнью ранения. Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая и матроса Линчевского Александра Валерьевича", – написали на странице бригады.
Гибель воинов ВСУ на Донбассе
"Антикор"
Побратимы Героев выразили соболезнования родным и близким погибших воинов-морпехов и почтили их память трогательными словами.
"Верные всегда! До последнего вздоха, до последней капли своей красной крови. Отдыхайте с Богом, побратимы. Вы навсегда в нашем строю, памяти и сердцах", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС.
В тот же день в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Ему провели сложнейшую операцию.
Напомним, что 10 сентября на Донбассе погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный из Черкасской области.
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