На Донбассе снова погибли морпехи: названы имена Героев

Погибшие 11 сентября украинские защитники служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Билынского. Это – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.

Имена Героев назвала пресс-служба 36-й бригады ВСУ в Facebook. Также там рассказали об обстоятельствах гибели воинов.

"11 сентября, около 23:00, противник открыл огонь в сторону позиций наших защитников, выполнявших боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности в районе выполнения Операции объединенных сил. Под плотным свинцовым огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник прикрывал работу своего снайпера, в результате которого наши воины получили несовместимые с жизнью ранения. Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая и матроса Линчевского Александра Валерьевича", – написали на странице бригады.

Гибель воинов ВСУ на Донбассе "Антикор"

Побратимы Героев выразили соболезнования родным и близким погибших воинов-морпехов и почтили их память трогательными словами.

"Верные всегда! До последнего вздоха, до последней капли своей красной крови. Отдыхайте с Богом, побратимы. Вы навсегда в нашем строю, памяти и сердцах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о гибели двух военнослужащих ВСУ 11 сентября сообщили в штабе ООС.

В тот же день в Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса. Ему провели сложнейшую операцию.

Напомним, что 10 сентября на Донбассе погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный из Черкасской области.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!