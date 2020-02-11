На Донбассе самоликвидировался разведчик "ДНР": фото террориста "Пересвета"

На Донбассе самоликвидировался террорист "Донецкой народной республики" Алексей Чернышёв (позывной "Пересвет").

Это случилось 9 февраля, сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал украинский военный.

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв (в центре) Миротворец

В базе волонтерского сайта "Миротворец" указывается, что 49-летний Чернышев Алексей Николаевич был разведчиком.

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

Дата его рождения: 18.09.1971. Мужчина проживал в городе Макеевка Донецкой области.

Террорист активно публиковал в своих аккаунтах в соцсетях фотографии с оружием.

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

На Донбассе погиб террорист "ДНР" Алексей Чернышёв Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР", которые лечатся в больницах псевдореспублики, пожаловались на отсутствие там лекарств и еды.

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