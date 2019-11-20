"Коварно продолжали стрелять": оккупанты ранили на Донбассе 6 украинских воинов

В среду, 20 ноября, оккупанты 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего были ранены 6 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Два обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты ранили 6 украинских воинов 112 Украина

В частности, стреляли на таких участках:

неподалеку Березовой – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

возле Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности", – отметили в штабе ОС.

Так, украинская сторона, на одном из участков, 20 ноября дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 ноября российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое с неба. Одного воина ранили.

19 ноября военные Национальной гвардии Украины продвинулись вперед в районе Горловки на Донбассе и отвоевали важную высоту.

20 ноября на Донбасс в Станицу Луганскую прибыл президент Владимир Зеленский и заявил, что на всех участках разведения войск не слышно ни одного выстрела.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!