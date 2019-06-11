На Донбассе прошли новые кровавые бои: в штабе ООС раскрыли подробности

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 11 июня, получили ранения двое украинских военнослужащих.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:
дважды в районе населенного пункта Широкино, по направлению Саханки - с автоматического гранатомета и снайперской винтовки;
Водяное, по направлению населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия;
вблизи Песков, со стороны населенного пункта Веселое - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Карта ООС за 11 июня
Пресс-служба Минобороны
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на окраине оккупированного Первомайска (Луганщина) зафиксировали современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
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