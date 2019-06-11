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На Донбассе прошли новые кровавые бои: в штабе ООС раскрыли подробности

4.1тЧитать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 11 июня, получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

  • дважды в районе населенного пункта Широкино, по направлению Саханки - с автоматического гранатомета и снайперской винтовки;

  • Водяное, по направлению населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия;

  • вблизи Песков, со стороны населенного пункта Веселое - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

  • в районе населенного пункта Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС за 11 июня

Карта ООС за 11 июня

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на окраине оккупированного Первомайска (Луганщина) зафиксировали современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС".-Сдается мне, что эти сводки за 5 лет покрылись плесенью.
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леня зе
леня зе
получили ранения двое украинских военнослужащих-ну вот уже риторика меняется.анус сжимается.уже не герои.теперь осталось разобраться кто оккупант.крым ждет своих героев.
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Козлова Настя
Козлова Настя
Спacи6о томy, ктo пoказaл мнe этот чудо-сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/0wz37b Простo пройдя пpoстой oпpоc полyчила пoчти пoлугодовую заpплатy)) Пoльзуйтесь, пoка еcть вoзможноcть=)
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