На Донбассе прошли новые кровавые бои: в штабе ООС раскрыли подробности

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 11 июня, получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе населенного пункта Широкино, по направлению Саханки - с автоматического гранатомета и снайперской винтовки;

Водяное, по направлению населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия;

вблизи Песков, со стороны населенного пункта Веселое - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Южное, по направлению шахты имени Гагарина - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС за 11 июня Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на окраине оккупированного Первомайска (Луганщина) зафиксировали современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

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