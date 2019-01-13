На Донбассе повесился террорист ''ЛНР'': появились его фото

На оккупированном Донбассе погиб террорист "ЛНР" Александр Балакин.
Как сообщает в Twitter блогер Necro Mancer, он повесился на дереве в районе поселка Медвежье (Володарск) Луганской области.
Террорист покончил с собой в день Рождества, 7 января, ему было 23 года.
Балакин Александр (Луганск, 10/10/95) повесился 07/01/19 в районе поселка Медвежье (Володарск) Луганской обл. https://t.co/4UoS0X9ivD #груз200 #2ак #роа pic.twitter.com/Dg4n6bsC2O— Necro Mancer (@666_mancer) 12 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Луганском защитники Украины поймали танкиста "ЛНР".
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