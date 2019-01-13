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На Донбассе повесился террорист ''ЛНР'': появились его фото

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На оккупированном Донбассе погиб террорист "ЛНР" Александр Балакин.

Как сообщает в Twitter блогер Necro Mancer, он повесился на дереве в районе поселка Медвежье (Володарск) Луганской области.

Террорист покончил с собой в день Рождества, 7 января, ему было 23 года.

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На Донбассе повесился террорист ''ЛНР'': появились его фото
На Донбассе повесился террорист ''ЛНР'': появились его фото

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Луганском защитники Украины поймали танкиста "ЛНР".

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Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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