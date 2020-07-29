На Донбассе погиб разведчик террористов "ЛНР". Фото

В зоне боевых действий на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб разведчик российских террористов "ЛНР" Виталий Завгородний ("Вампир").

Это произошло 28 июля, однако потеря оккупантов – не боевая, уточнил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист "ЛНР" Виталий Завгородний Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 28.07.2020 Виталий "Вампир" Завгородний пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения. Не боевая потеря", – написал защитник, опровергнув ложь террористов о том, что указанный наемник погиб "героически".

Согласно информации на сайте "Миротворец", Завгороднему было 34 года. Он родился и жил в городе Стаханов Луганской области.

Страница разведчика террористов в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о гибели оккупанта Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля на Донбассе погиб еще один террорист "ЛНР" Владислав Поврознюк с позывным "Сява". Он также фигурировал в базе военных преступников на "Миротворце".