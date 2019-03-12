На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В Луганской области на мине подорвался автомобиль с украинскими военными.

Происшествие случилось в Попаснянском районе, сообщает "Громадське".

В машине в момент взрыва были двое мужчин-военных. Сейчас они находятся в больнице.

Мины на Донбассе

Напомним, в ООН сообщили, что на Донбассе за 2018 год погибли 55 и получили ранения 224 человека среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ООН назвала войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Также с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

Ранее был опубликован список бойцов Вооруженных сил, погибших во время боевых действий на Донбассе в 2018 году.

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