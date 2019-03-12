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На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

3.9тЧитать материал на украинском

В Луганской области на мине подорвался автомобиль с украинскими военными.

Происшествие случилось в Попаснянском районе, сообщает "Громадське".

В машине в момент взрыва были двое мужчин-военных. Сейчас они находятся в больнице.

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Мины на Донбассе

Мины на Донбассе

Напомним, в ООН сообщили, что на Донбассе за 2018 год погибли 55 и получили ранения 224 человека среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаЛуганск
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Будьте обережні, видужуйте та повертайтесь в стрій Воїни, ми віримо в ВАС!!!
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
И где правда?" «В ночь на 12 марта в районе населенного пункта Золотое-4 при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады вооруженных сил Украины автомобиль ЗИЛ совершил наезд на мину, установленную своими же военнослужащими. По предварительным данным, в кузове автомобиля находилось семь человек» В результате подрыва двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли, трое получили ранения"
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Джунь Ірина
Джунь Ірина
Слава Богу, что живы! Скорейшего выздоровления воинам!
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