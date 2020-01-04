Главная Новости
4 января • обновлено в 20:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе подорвались два воина ВСУ: что известно

518
Читать материал на украинском

На Донбассе в субботу, 4 января, двое военнослужащих ООС получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что это случилось во время передвижения воинов между взводными опорными пунктами.

"Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь", – подчеркивается в сообщении.

Новости
Лишились 111 героев за год: фото убитых на войне за Украину

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

В целом в зоне проведения ООС на востоке Украины террористы "Л/ДНР" за сутки один раз нарушили режим прекращения огня.

Со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Карта ООС (по состоянию на 3 декабря)

Карта ООС (по состоянию на 3 декабря)

Пресс-служба добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Как писал OBOZREVATEL, за период с 27 декабря по 2 января на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 38 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Погиб один украинский военнослужащий, смерть которого отнесена к "небоевым потерям", ранения получили 3 бойца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
взрыв Вооруженные силы Украины Новости ЛНР ООС Новости Донбасса Новости ДНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
"... это случилось во время передвижения воинов между взводными опорными пунктами." Называется, сгоняли за водкой!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги