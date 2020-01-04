На Донбассе подорвались два воина ВСУ: что известно

На Донбассе в субботу, 4 января, двое военнослужащих ООС получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что это случилось во время передвижения воинов между взводными опорными пунктами.

"Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь", – подчеркивается в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе

В целом в зоне проведения ООС на востоке Украины террористы "Л/ДНР" за сутки один раз нарушили режим прекращения огня.

Со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Карта ООС (по состоянию на 3 декабря)

Пресс-служба добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Как писал OBOZREVATEL, за период с 27 декабря по 2 января на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 38 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Погиб один украинский военнослужащий, смерть которого отнесена к "небоевым потерям", ранения получили 3 бойца.

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