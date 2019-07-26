На Днепропетровщине "повязали" патрульных, остановивших авто начальника ГУНП: видео

Полицейские остановили за нарушение правил ПДД авто начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховеря, однако в результате они были задержаны вооруженным подразделением МВД "Корд".
Инцидент произошел в сентябре минувшего года, однако информация о нем тщательно скрывалась. Соответствующее видео накануне оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.
Водитель отказался предъявить документы и начал бурно спорить с полицейскими, заявив, что авто принадлежит генералу Глуховерю.
В процессе разбирательств на место событий подъехали вооруженные силовики "Корда" и арестовали патрульных, после чего отвезли их в кабинет Глуховеря.
Копы пояснили, что остановили нарушителя, поскольку им неважно, чья это машина. Однако Глуховерь пригрозил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне НАБУ задержало экс-главу полиции Одесщины и его заместителя. Их подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.
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