На Днепропетровщине "повязали" патрульных, остановивших авто начальника ГУНП: видео

Полицейские остановили за нарушение правил ПДД авто начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховеря, однако в результате они были задержаны вооруженным подразделением МВД "Корд".

Инцидент произошел в сентябре минувшего года, однако информация о нем тщательно скрывалась. Соответствующее видео накануне оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Водитель отказался предъявить документы и начал бурно спорить с полицейскими, заявив, что авто принадлежит генералу Глуховерю.

В процессе разбирательств на место событий подъехали вооруженные силовики "Корда" и арестовали патрульных, после чего отвезли их в кабинет Глуховеря.

Копы пояснили, что остановили нарушителя, поскольку им неважно, чья это машина. Однако Глуховерь пригрозил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне НАБУ задержало экс-главу полиции Одесщины и его заместителя. Их подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

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