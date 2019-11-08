"На что-то же надо жить!" Помощника Зеленского подловили на тайной встрече с Коломойским. Видео

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир тайно посещал офис бизнесмена Игоря Коломойского.

В этом он признался сам, говорится в расследовании проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, отмечается, что поздно вечером 28 октября Шефир отправился к офису олигарха на служебном автомобиле Государственного управления делами.

Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и Сергей Шефир Коллаж

В комментариях журналистам помощник президента завил, что действительно встречался с олигархом, причем был там по "делам студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности Зеленского.

"Я не штатный работник, я — внештатный помощник, и остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Я считаюсь там. А как вы хотели? Мне на что-то же надо жить. Зарплату получать", — сказал Шефир.

Помимо этого, он заявил, что в тот вечер встречался именно с Коломойским. А вот олигарх со своей стороны отказался признавать, что первый помощник президента приезжал к нему.

Служебное авто Государственного управления делами и кортеж Коломойского покидают офис олигарха вечером 28 октября Скриншот из видео

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал по вопросам "квартальным". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год", — отметил бизнесмен.

При этом Коломойский ушел от внятного ответа на вопрос о том, влияет ли он на деятельность Зеленского через его помощника Шефира.

"Увидел, что он приехал, спросил: а что, какими судьбами? А он: к Тимуру. Ну ладно. Успехов ... Я очень осторожен в этом. Тем более, мы находимся с Миндичем на разных этажах. Я заходил к Палице, а Шефир — к Миндичу", — сказал олигарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве. Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие. Позже в Кабмине озвучили тему разговора.

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