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На Черкащине женщину подозревают в удушении годовалого сына

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
3,3 т.

  • Ребенка доставили в больницу с нарушением дыхания

  • На шее малыша обнаружили следы удушения

  • С женщиной сейчас общаются следователи

Полиция устанавливает детали происшествия

Полиция устанавливает детали происшествия. lviv.travel

В Чернобаевском районе Черкасской области 8 сентября задержали 28-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве однолетнего сына.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, предварительно, в момент преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Около 2 часов дня в Чернобаевскую районную больницу в бессознательном состоянии с нарушением дыхания доставили годовалого ребенка. На шее малыша были обнаружены следы удушения. Несмотря на усилия врачей, он умер", – отметил собеседник.

На данный момент с женщиной общаются следователи, открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Харьковщине в селе Смирновка на карьере нашли мертвым 14-летнего мальчика, которого засыпало песком.

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УкраинаЧеркассыубийствополиция
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