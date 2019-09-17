В городе Тальное Черкасской области 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Он был в состоянии алкогольного опьянения, написали "Факты".

Как сообщила пресс-служба полиции Черкасской области, по факту совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка открыли уголовное производство.

На Черкасщине пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Иллюстрация

Мужчине объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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