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17 сентября • обновлено в 09:53
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На Черкасщине пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

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В городе Тальное Черкасской области 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Он был в состоянии алкогольного опьянения, написали "Факты".

Как сообщила пресс-служба полиции Черкасской области, по факту совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка открыли уголовное производство.

На Черкасщине пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Иллюстрация

На Черкасщине пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Иллюстрация

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Мужчине объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Черкассы
Тег
изнасилование
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