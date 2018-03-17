"Мы все страдаем": оккупанты пожаловались на жизнь в Крыму

После аннексии Крыма Россией условия жизни на полуострове серьезно ухудшились, однако "антиукраинский накал" продолжается оставаться на достаточно высоком уровне.

Об этом рассказал глава крымского отделения коммунистической партии "Коммунисты России" Леонид Грач в интервью изданию "Гордон", добавив, что несмотря на все трудности, "Путин все равно хороший" для местных жителей.

Грач рассказал, что недавно "Совет министров" Крыма утвердил прожиточный минимум 9104 рубля. "При нашей дороговизне за эти деньги любой министр может сходить один раз в магазин. Мы все страдаем от того, что такие отношения сложились между Украиной и Россией, Киевом и Симферополем", - заявил он.

"Крымчане ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. Все недовольно бурчат себе под нос, но Путин все равно хороший. В нашем славянском сознании царь всегда хороший. Путин окружен ореолом в общественном сознании. Это сознание, правда, какое-то кастрированное", - добавил Грач.

Также он рассказал о резком ухудшении туристического климата после прихода в Крым оккупационных властей России.

"Мы еле-еле приходим в себя после оттока туристов. Приезжих кот наплакал. В курортный сезон из Украины уже не едут на отдых, а только приезжают проведать живущих тут родственников. Они могут на море сходить, но это не те отдыхающие, что были раньше. "Дикарей" нет, поэтому общепит и гостиничный бизнес не развиваются. В 2017 году приехало меньше россиян, чем в 2014-м. Потому что сюда тяжело добираться, цены огромные, а качество сервиса низкое", - рассказал Грач.

При этом он заявил, что в Крыму сохраняется достаточно "высокий антиукраинский накал и очень напряжены процессы в крымскотатарской среде". Грач также подчеркнул, что проблемы в Крыму будут до тех пор, пока действуют санкции против России.

"Когда они завершатся – никто на понимает, потому что напряженность в украинско-российских отношениях постоянно возрастает. Прежде всего это касается Донбасса. Поэтому ни о каком улучшении жизни речи не идет вовсе", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", ранее крымчанка ужаснула рассказом о жизни на оккупированном полуострове.