В Киеве будут судить водителя BMW, которого четыре года назад расстреляли копы

Голосеевский суд Киева 12 февраля рассмотрит дело водителя BMW Ростислава Храпачевского. Именно он был за рулем автомобиля, который расстреляли копы во время погони 7 февраля 2016 года.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат пассажира Михаила Медведева, который стал жертвой происшествия, Вадим Васильев рассказывает: по закону водителю грозит до двух лет лишения свободы, однако Храпачевского также могут оправдать.

"Думаю, состава преступления в действиях Храпачевского нет, и его оправдают. Это линия защиты полиции, которая в этой истории несет репутационные потери”, – сказал адвокат Миши Медведева Вадим Васильев.

Адвокат уточнил, что у Храпачевского по тем событиям несколько статусов. "Он является подозреваемым по делу о причинении телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Одновременно он совершил административное правонарушение – нарушил ПДД. К тому же он потерпевший от действий полицейского Сергея Олейника, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, в результате чего погиб пассажир авто", – говорит Васильев.

Адвокат Храпачевского Александр Вольвак сказал, что дело о противодействии Ростислава сотрудникам полиции близится к завершению. Но от подробностей отказался, ссылаясь на то, что это может навредить его клиенту.

6 февраля, как уже сообщал OBOZREVATEL, будет суд над Олейником. В этом уголовном производстве Храпачевский проходит, как потерпевший от действий полиции. Кроме того заявлен материальный иск в сумме 391 тыс. грн за поврежденную пулями машину, за рулем которой был Храпачевский. Она принадлежит бизнесмену Евгению Гальчевскому. Напомним, во время погони полицейские выпустили 77 пуль, 34 из них попали в машину.

В полиции считают, что оружие было применено адекватно, а истинный виновник истории – Храпачевский. "Полицейский имел основания стрелять с целью принудительной остановки автомобиля, создававшего опасность для других участников движения, водитель которого не отвечал на требование полиции остановиться. Но осторожно, не подвергая опасности жизнь пассажира. Главный виновник всего произошедшего – водитель Ростислав Храпачевский", - сказал OBOZREVATEL спикер МВД Артем Шевченко.

Тем временем в семье Медведевых простили Ростислава. "Первые полгода мы вообще не могли его видеть. Опасаясь нашей реакции, он даже не пришел на похороны Миши. Я бы тогда точно что-то с ним сделал. Но с тех пор много воды утекло. Он просил у нас прощения, стоял на коленях перед мамой. Он, как и я, уже женился. Вообще не пьет. Ростислава часто видят на кладбище у Миши. Я сам с ним не пересекался, но видел его машину. Да что уж там. Я тоже водитель. Если бы в мою машину стреляли, я бы тоже старался скрыться", – говорит OBOZREVATEL брат погибшего Леонид Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в ночь на 7 февраля произошла погоня со стрельбой, в результате чего полицейские были вынуждены открыть предупредительный огонь по автомобилю BMW. В результате погиб пассажир авто-нарушителя.

Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило Ростиславу Храпачевскому сообщение о подозрении в совершении преступления. Он подозревается в противодействии сотрудникам полиции и хулиганстве по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2016 Голосеевский районный суд Киева избрал мерой пресечения для Ростислава Храпачевского личное обязательство. Но через 10 дней Киевский апелляционный суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

Печерский районный суд Киева решил взять под арест патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW.

В декабря 2016 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции Киева Сергея Олейника. Его судят по трем статьям - умышленное убийство, покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, превышение служебных полномочий

В апреле 2017 Сергей Олейник, которому грозит пожизненное, восстановился на работе в Национальной полиции Украины

В Голосеевском суде Киева 6 февраля состоится очередное заседание по делу Олийныка, где будут выбирать присяжных. Пока в суде не рассматривались доказательства, не заслушивались свидетели.

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