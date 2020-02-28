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28 февраля • обновлено в 09:58
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МВД объявило войну наркоторговле в интернете: появились подробности

1.9т
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Министерство внутренних дел ужесточит борьбу с распространением наркотиков через анонимные Telegram-каналы и сеть "закладчиков".

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник главы МВД Владимир Мартыненко. По его словам, наркоторговля через Telegram-каналы – "очень большая проблема и беда".

По его словам, в структуре МВД работает недавно созданный Департамент противодействия наркопреступности, наряду с аналогичным департаментом в составе Национальной полиции.

"Объединив усилия, в том числе с киберполицией, мы работаем над тем, чтобы убрать "закладчиков", которых у нас очень много развелось, и надписи на домах со ссылками на интернет-ресурсы, в том числе на Telegram-каналы. Есть чат-боты для отработки этих Telegram-каналов, для их блокировки и так далее. Но очень важно не только блокировать, но и сделать невозможной дальнейшую работу преступников, чтобы они несли обязательное наказание", - подчеркнул Мартыненко.

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"Есть работа, в том числе с Минздравом, чтобы откорректировать моменты, связанные с реестром наркотических средств. Этот реестр утверждается правительственным постановлением. Проблема в том, что когда возникают определенные смеси, которые не внесены в это постановление, их очень сложно признать наркотическими средствами и сложно привязать "закладчиков" к преступлению", - добавил он.

Советник главы МВД выразил надежду, что в результате надписей на улицах с рекламой наркотиков станет меньше.

МВД объявило войну наркоторговле в интернете

czm.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове задержали оперуполномоченного сектора по борьбе с наркотиками и сотрудника полиции, которые сбывали наркотики судимым и зависимым людям. А на Черкасщине сотрудник исправительной колонии сбывал наркотики заключенным.

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Темы
наркотрафик Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Владимир Мартыненко
Место
Украина
Теги
наркотики Министерство внутренних дел Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пусть сначала проверят авторов постов на обоссе ,явно они что то курят))))
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