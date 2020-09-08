Благодаря установке на дорогах Украины первых 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество ДТП в таких местах снизилось втрое.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга "100 дней работы автофото- и видеофиксации нарушений ПДД" 8 сентября, передает пресс-служба ведомства. В то же время в МВД анонсировали и новый вид "поимки" любителей скорости на дорогах – "фантомные патрули".

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека", – сказал чиновник.

По его словам, запуск системы автофиксации нарушений оправдал все ожидания. В частности, после установки 50 камер, которые сейчас работают на территории Киева и области, удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах.

МВД – о камерах на дорогах: количество ДТП в Украине снизилось втрое МВД

Так, на отдельных наиболее опасных и аварийных участках трасс количество аварий уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых ДТП прекратились вообще.

"Мы посчитали, что за 5 лет в местах установки камер удастся избежать до 500 аварий", – подчеркнул Геращенко.

Со своей стороны первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД не имеет целью собрать как можно больше штрафов, а наоборот – создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

МВД – о камерах на дорогах: количество ДТП в Украине снизилось втрое МВД

Он отметил, что за все время работы автоматической системы, правоохранители вынесли уже 833 849 постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тысяч уже оплачены, а в 25 тысяч материалов переданы в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа.

МВД – о камерах на дорогах: количество ДТП в Украине снизилось втрое МВД

В следующем году на дорогах государственного значения Украины планируют установить 220 новых автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а в дальнейшем планируется закупка еще 400 комплексов.

В то же время в МВД добавили, что наряду с автоматической должны работать и системы фиксации правонарушений в неавтоматическом режиме. Одним из эффективных методов в этом плане является фиксация нарушения правоохранителями во время движения полицейского автомобиля.

В 2021 году на дорогах государственного значения Украины планируют установить еще 220 новых автосистем фото- и видеофиксации ПДД. МВД

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложено покупку нескольких сотен таких приборов", – рассказал Алексей Билошицкий.

Алексей Билошицкий

Отмечается, что до конца года на дорогах Украины появится четыре такие тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, – в ближайшие несколько лет.

"Будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей. Первая – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая – камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

Превышение скорости движения наказывается штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн. Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Украинские автомобилисты продолжают маскировать и прятать номера своих авто, чтобы не быть пойманными на камеру системы автофиксации нарушений ПДД.

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