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25 февраля • обновлено в 12:00
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Муждабаев рассказал, что заставит Путина вернуть Крым

1.2т
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Президент России Владимир Путин добровольно откажется от временно оккупированного Крыма, если мир хотя бы на год откажется покупать российские нефть и газ.

Такое мнение выразил украинский журналист Айдер Муждабев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопрос возвращения Крыма очень простой, если приложить для этого усилия Украины и всего мира. Путин или не Путин – они вернут за год этот Крым. Проблема в том, что Россия живет только за счет того, что весь мир потребляет их природные ресурсы, которые они украли у народов Севера. Вот и все. Перестаньте их покупать один год – и в России разбежится вся Росгвардия, разбежится вся армия. Ему будет даже некому приказ отдать на кнопку нажать", – выразил уверенность Муждабаев.

Муждабаев и Путин

Муждабаев и Путин

По словам журналиста, примерно такой сценарий в свое время погубил СССР, который развалился даже без военных действий.

"СССР развалился без единого выстрела. Просто к этому никто никаких усилий не прилагает. Вопрос о возвращении Крыма – он системно не сложен. Просто его надо начать решать. Если вам говорят, что Крым никогда не вернется, мы веками будем ждать – ну, если ждать, то не вернется. Но мы ждать не будем, мы будем делать все, чтобы он вернулся", – подчеркнул Муждабаев, говоря о позиции крымских татар.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Янина Соколова Айдер Муждабаев
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это полоумное хоть понимает, что всемумируснами поkyй на Украину??? Весьмирснами все сделал, что бы Украина ушла с мировых площадок как поставщик...а стала в очередь как потребитель всего у всех на коленях с протянутой рукой.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Осталось ответить на вопрос, зачем это нужно "миру"...
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