Президент России Владимир Путин добровольно откажется от временно оккупированного Крыма, если мир хотя бы на год откажется покупать российские нефть и газ.

Такое мнение выразил украинский журналист Айдер Муждабев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопрос возвращения Крыма очень простой, если приложить для этого усилия Украины и всего мира. Путин или не Путин – они вернут за год этот Крым. Проблема в том, что Россия живет только за счет того, что весь мир потребляет их природные ресурсы, которые они украли у народов Севера. Вот и все. Перестаньте их покупать один год – и в России разбежится вся Росгвардия, разбежится вся армия. Ему будет даже некому приказ отдать на кнопку нажать", – выразил уверенность Муждабаев.

Муждабаев и Путин

По словам журналиста, примерно такой сценарий в свое время погубил СССР, который развалился даже без военных действий.

"СССР развалился без единого выстрела. Просто к этому никто никаких усилий не прилагает. Вопрос о возвращении Крыма – он системно не сложен. Просто его надо начать решать. Если вам говорят, что Крым никогда не вернется, мы веками будем ждать – ну, если ждать, то не вернется. Но мы ждать не будем, мы будем делать все, чтобы он вернулся", – подчеркнул Муждабаев, говоря о позиции крымских татар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Муждабаев рассказал, как Россия на протяжении долгих лет убеждала Украину в том, что ее главный враг в Крыму – крымские татары.

По его словам, агрессор даже организовывал совместные учения с ВСУ по выявлению террористических баз крымских татар в горах.

Также журналист упрекнул некоторых граждан Украины в том, что они страдают синдромом малороссийскости и не могут окончательно оторваться от "имперской русской сиськи".

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