"Муж засматривался на мальчиков, но убеждал, что мне показалось": подробности педофильского скандала под Киевом

Информация о задержании в Бориспольском районе Киевской области педагога, которого подозревают в развращении минимум пятерых малолетних, вызвала шок у многих украинцев. Не менее потрясены коллеги, соседи и мать его детей. Правда, журналистам OBOZREVATEL женщина сделала неожиданное признание.

Подробнее — в нашем расследовании.

В марте в полицию поступило пять заявлений от родителей детей, которых на протяжении двух лет якобы развращал 36-летний Юрий З.

По информации источников OBOZREVATEL, детям от 4 до 10 лет, среди пострадавших есть как мальчики, так и девочки. ЧП произошло в селе Малые Ерковцы, население которого всего около 300 человек.

Все, конечно, другу друга знают. Что уж говорить о Юрии Николаевиче, который заведует клубом, руководит детским кружком и преподает в школе. Для многих — любимый педагог. Ему безоговорочно доверяли самое дорогое — детей.

Юрий З. с учениками школы, где он преподает

"Центр жизни" — соседнее село Мирное. Тут находятся и местный совет, и школа, куда возят детей из окрестных населенных пунктов.

Мирненская общеобразовательная школа

В Мирненской школе Юрий Николаевич работает по совместительству — преподает географию (раньше учил детей и истории). В администрации школы о педагоге отзываются исключительно хорошо: мол, и ученики его любят, и дисциплину учитель держит.

Говорят, что расстроены и шокированы. Из полиции сообщили о ЧП, но что будет дальше — неизвестно. Пока что школа осталась без географа.

Не менее ужаснулись и соседи подозреваемого. С досугом в маленьком селе туго, потому в Малых Ерковцах многие просто молились на педагога, с утра до ночи самозабвенно занимавшегося с детьми.

Дом, где живет Юрий Николаевич, находится напротив клуба — всего каких-то двадцать шагов. Квартиры выделила своим сотрудникам "Старинская птицефабрика", где также якобы работал Юрий З.

Клуб в с. Малые Ерковцы. Тут же находится и избирательный участок

Дом, где живет педагог

В холле полно санок, колясок, игрушек — тут живут много детей

Одна из семей, заявивших о развратных действиях в отношении их маленького сына, живет в этом же доме...

"Его могли унижать и даже бить, но он большой и безобидный"

Соседка подозреваемого в развращении детей — его бывшая ученица, сегодня сама уже мама. Молодая женщина категорически отрицает возможность того, что Юрий Николаевич "не так" любит детей.

Юрий З-ин - крайний справа

"Он преподавал у меня в 8 и 9-ом классах. Спокойный, добрый, никто за ним такого не замечал. В школе его иногда обижали - знаете, дети какие? У учителя косоглазие, вот и были насмешки. Тут, в селе, тоже бывало, что унижали и били. По пьяни. Да, он сам большой, но, поверьте, безобидный! Он организовывал для нас и дискотеки, и различные представления, концерты к каждому празднику. Дети рассказывали стихи, пели песни. У нас село маленькое, все приходили. Ни за что не поверю, что Юрий Николаевич мог навредить кому-то. Ему многие завидовали, он мужчина толковый, всего сам добился. Также сам растит сына, его мальчик за ним аж трусится, просто души не чает в папе! Очень жалко ребенка, пропадет!", - рассказала журналистам OBOZREVATEL соседка.

Молодая женщина убеждена, что на любимого учителя просто наговаривают. Правда на вопрос почему аж пять семей заявили о развратных действиях в отношении их детей, ответить не смогла.

Мальчика растил отец

Как рассказали соседи, у Юрия Николаевича двое детей. Во время развода его тогда еще супруга забрала дочку, а он - младшего ребенка, сына. Мальчик учится во втором классе школы, где преподает его отец.

В администрации школы говорят, что как отец их коллега очень заботливый. Мог и поздно вечером позвонить, когда делал с ребенком уроки. Да и вообще уделял время сыну по максимуму.

"Муж заглядывался на мальчиков, но убеждал, что мне показалось"

После задержания Юрия З-на матери мальчика позвонили из полиции и она забрала сына. Журналистам OBOZREVATEL удалось поговорить со Светланой, где она живет со вторым мужем и уже... тремя детьми. В двадцати километрах от Малых Ерковцов.

Некоторые признания Светланы просто ошарашили.

"Мы хоть и расписаны, но не живем с Юрием уже шесть лет. Я много раз пыталась, но он не дает развод. Хотя уже давно живу с другим человеком, у нас общей дочке уже 1 год и восемь месяцев. А первые двое детей - Юрия: старшая дочка и сын", - рассказала 34-летняя женщина.

Сама Светлана из Яготина, после свадьбы переехала к мужу в Бориспольский район. До сих пор зарегистрирована в доме Юрия. Говорит, что за пять лет совместной жизни с бывшим супругом натерпелась по-полной. Утверждает, что и бил ее, и среди ночи с детьми выгонял на улицу.

Говорит, что знает некоторые семьи, которые заявили в полицию на Юрия.

"Они приличные, порядочные люди, думаю, что оклеветать не могли", - считает Светлана.

Также она утверждает, что во время совместной жизни замечала за мужем "странности".

"Знаете, это было заметно. Как только какой-то праздник, день рождения, так муж засматривался на парней", - рассказала женщина. Уточнила, что на подростков.

"А где-то года два назад, я была беременной и собиралась в декрет, ко мне обратилась бывшая соседка по общежитию. Она сама жила с сыном-школьником (я ее давно не видела, может они уехали). Пожаловалась, что мой бывший муж настойчиво зазывает ее сына в гости", - рассказала Светлана.

На вопрос, почему же она оставила своего маленького ребенка с Юрием, ответила, что пыталась забрать его, дважды подавала в суд, но безрезультатно. Бывший супруг якобы не давал им видеться, к ней домой сына не пускал. Мать на протяжении пяти лет видела ребенка только когда он приезжал в село, где у отца остался дом. На звонки Юрий тоже якобы не отвечал, сбрасывал, а о старшей дочери и вовсе не хотел заботиться. Утверждает, что дочь даже не скучает.

Сестра с братом ходят в разные школы, раньше виделись редко, теперь - играют вместе. Ухоженные, активные и любопытные дети.

"Два дня назад Юрий позвонил, попросил позвать сына, хотел с ним поговорить. Сын не захотел...", - рассказала Светлана.

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В феврале в Малоерковецком СК по инициативе Юрия З-на состоялась конкурсно-развлекательная программа "Идеальная пара. Зов сердца". "Во время мероприятия 5 девочек и 5 мальчиков показывали себя с лучшей стороны, чтобы в конце сделать выбор своей идеальной половинки", - написал педагог на своей странице в соцсети. Он назвал победителей (самую красивую, самую романтичную пару и т.д.) и выложил фото воспитанников. Детям по 9-10 лет.

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Бориспольская местная прокуратурой сообщила о подозрении Юрию З-ну в совершении развратных действий в отношении малолетних (по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

"Установлено, что подозреваемый неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.

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