Мошенники под видом советника Зеленского и генерала вымогали 1 млн взятки на Винниччине

Служба безопасности Украины задержала в Виннице преступную группу, которая вымогала у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, одним из задержанных оказался экс-сотрудник милиции, который, представлялся советником президента. Он имел удостоверение работника Офиса Президента.

Вместе с двумя сообщниками, один из которых представился генералом, он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали трех фигурантов во время получения всей суммы "долга".

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье СБУ задержала банду вымогателей-рэкетиров, одним из главарей которой является депутат Свалявского райсовета.