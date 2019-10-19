Трагедия в Атлантике: как украинские моряки боролись за жизнь посреди океана

Жуткая трагедия с украинскими моряками с затонувшего судна "Bourbon Rhode" разыгралась в Атлантике. Шестерых наших соотечественников и одного хорвата фактически бросили в океане, не предприняв толком никаких попыток спасения.

Родственники до сих пор надеются на то, что их родные могут выжить в бескрайнем океане, хотя с момента трагедии уже прошло более трех недель. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Поиски прекращены

На прошлой неделе официально были прекращены поиски пропавших без вести моряков с затонувшего 26 сентября в Атлантике судна Bourbon Rhode. Судно попало в циклон и пошло ко дну. На борту было 14 членов экипажа, 10 из них украинцы. Капитаном был хорват, второй офицер – филиппинец, боцман – гражданин ЮАР.

Буксир Bourbon Rhode maritime-executive.com

Через три дня после аварии в океане был обнаружен надувной плот с тремя моряками, среди которых двое украинцы, один россиянин. Также найдено четыре тела погибших, из них двое – украинцы. Одно тело до сих пор не опознано. Также в океане нашли перевернутую спасательную лодку с этого судна и еще один плот, который был пуст.

В океане обнаружили плот с тремя моряками voilesetvoiliers.ouest-france.fr

Судьба шестерых моряков – Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца и Дмитрия Козырева до сих пор неизвестна. Также среди пропавших и гражданин Хорватии, капитан Дино Мискич.

Пропавший моряк Андрей Измаильский

Пропавший моряк Александр Коршиков

Поисками пропавших занимался Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс. Дело в том, что хотя судно французское, на борту граждан Франции не было. Поэтому и особого давления со стороны французов на то, чтобы поиски не прекращались, также не было.

За пропавших моряков молятся в церкви Facebook Bourbon Rhode - Спасти 7 моряков!

Facebook Bourbon Rhode - Спасти 7 моряков!

Префект Мартиники (где идут поиски моряков) Франк Робин заявил, что поиски не дали результатов. Поэтому их прекратили.

maritimebulletin.net

Видели ракету, а спутник показал что-то похожее на плот

По словам Евгения Знайко, знакомого семьи пропавшего моряка Андрея Измаильского, поиски официально прекратили 11 октября.

"Они посчитали, что время, отпущенное на поиски ребят, прошло. Больше шансов найти их живыми нет, поэтому и прекратили поиски. Родные ранее обращались к президенту Владимиру Зеленскому. Он звонил президенту Франции Макрону и попросил его продолжить поиски людей. Также к Макрону обращался и президент Хорватии. Макрон действительно дал задание продолжить поиски. Но, честно говоря, все эти поиски скорее были имитацией, никто толком людей не искал. Они экономили", – рассказывает Евгений Знайко.

По его словам, в ночь с 7 на 8 октября два моряка проходящего судна Alp Striker заметили сигнальную ракету, которая свидетельствует о том, что кому-то нужна помощь.

"Ракета была белой и красной, такими ракетами оснащены спасательные плоты. Она обычно горит 30 секунд, моряки говорят, что наблюдали ее 20 секунд. В ясную погоду ракеты можно увидеть очень далеко. До нее судну нужно было идти часов 6-7. Судно вышло в том направлении, но плот, видимо, уже снесло. Затем, 9 октября был снимок со спутника, на котором был замечен плот. До него нужно было идти судну часов 12. Тогда надо было отправлять самолет, но его никто так и не дал. Лишь на следующий день вылетел самолет береговой охраны ВМС США, но, естественно, там уже никого не было", – рассказывает Евгений Знайко.

Снимок со спутника. Маленькая точка дает надежду, что люди еще живы Facebook Евгения Знайко

Что рассказал спасенный

Одним из спасенных моряков оказался 58-летний россиянин Игорь Морозов. По данным 24sata.hr он рассказал, что они прыгнули в плот. Но плот не мог отсоединиться от судна, его держал канат. Их чуть не утащило под воду, но в конце концов им удалось отсоединиться. Плот надулся и перевернулся, поэтому они просто держались за него. Несколько дней их кидало в холодной воде, не все смогли выдержать и утонули. Он же цеплялся за плот руками и ногами.

Один из спасенных моряков. Их обнаружили в океане три дня спустя 24sata.hr

Всего на судне было четыре спасательных плота. Член экипажа корабля, который спас трех моряков, филиппинец, говорил, что они видели еще один плот, но он был пуст.

Хорватский капитан родом с Украины

В Фейсбуке созданы две группы по спасению пропавших моряков. Одна из них хорватская, там уже тысячи подписчиков. Ее организовала семья хорватского капитана 37-летнего Дино Мискича.

Что примечательно, по данным 24sata.hr, Дино родом с Украины, когда он был маленьким, его мама Наталья уехала с ним в Хорватию, где вышла замуж за Марио Мискича, корабельного повара.

Хорваты настаивают на поиске своего гражданина, капитана Дино Мискича

У Дино есть жена и 11-летний сын, которые вместе с мамой и отчимом Дино продолжают верить, что французские власти сжалятся и заставят продолжить поиски их родного человека. Они не теряют надежду и верят, что Дино жив.

По крайней мере, семья общается с журналистами, собирает деньги на организацию частных поисков Дино. Уже собрано более 90 тысяч евро. Однако им не удалось самим организовать поиск Дино в океане. Поэтому они снова обращаются к французским властям продолжать поиски.

Также на буксире был филиппинец, о нем сообщают его друзья и просят о помощи

Спасенные украинские моряки не выходят на связь

Родные украинских моряков хранят молчание. Наши попытки связаться с ними не увенчались успехом, они либо не отвечают на сообщения, либо категорически отказываются говорить с журналистами. Дочь одного из пропавших моряков записала видеообращение к президенту Зеленскому, чтобы он вновь помог продолжить поиски.

К сожалению, спасенные украинские моряки не выходят на связь с родными пропавших членов экипажа. "Нам удалось узнать, что когда спасенных взяли на борт судна, то они рассказывали, что еще семь человек сели на другой спасательный плот. Это они сами видели. Но уже через несколько дней, когда их пересадили на французский военный фрегат, и они оказались на Мартинике, они все "забыли". Теперь говорят, что ничего не помнят. Даже одна из родственниц, которая полетела к ним туда и обещала рассказать все, теперь не выходит на связь и не отвечает в соцсетях", – рассказывает Евгений Знайко.

Буксир нельзя было выпускать в плавание?

В хорватской группе Bourbon Rhode Rescue Community по спасению моряков есть сообщения о том, что судно "Bourbon Rhode" было в плохом состоянии перед отплытием. В хорватской прессе также есть рассказ спасшихся о том, что во время шторма в судне прорвало часть люков, и вода поступала вовнутрь. А те люки, которые не открылись, все равно пропускали воду.

Состояние буксира 24sata.hr

slobodnadalmacija.hr

slobodnadalmacija.hr

"Ранее это судно долгое время находилось в аренде в Африке. А там главное, чтобы оно плыло, техническим состоянием не особенно занимались. Есть фото перед отплытием "Bourbon Rhode", которое сделал один человек. Он собирался тоже идти на нем, но когда увидел это судно, отказался", – рассказывает Евгений Знайко.

Кроме того издание "Морской бюллетень" сообщает, что до отправления в трансатлантический поход судно долгое время находилось в сухом доке в Лас Пльмас на ремонте. Но ремонт не был завершен, и судно имело проблемы с двигателями. Поэтому оказавшись во время шторма в Атлантике, оно было обречено.

До отплытия судно находилось в сухом доке slobodnadalmacija.hr

Также во время расследования выяснилось, что капитан стал сообщать о бедствии в компанию Bourbon сразу, однако ответ получил только через час.

Сейчас появилась информация, что поисками может заняться судно, которое зафрахтовала страховая компания. Родственники моряков хотят связаться со страховиками, чтобы объединить усилия по поиску и выяснению обстоятельств гибели судна. Ведь если выяснится, что оно было в плохом техническом состоянии, то владелец может лишиться серьезных выплат.

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