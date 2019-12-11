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12 декабря • обновлено в 02:04
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"Дышать невозможно!" В Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Фото

1.1т
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Жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником "КРЫМский банд*ровец". Он ссылается на сообщения крымчан в одном из местных сообществ в соцсети.

Там жители города поделились фотографиями нефтяных разводов на воде у берега. "Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи... На набережной стоит резкий запах нефтепродуктов. А на военной базе мразии иначе и быть не могло", – написал блогер.

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Иллюстрация. Керчь

Иллюстрация. Керчь

Он добавил, что в Севастополе наблюдается похожая ситуация с загрязнением моря.

"Администрация, экологи давно продались", "Жесть, а потом мы с такого моря едим мидии, креветки, рыбу", "Дышать невозможно", – возмущаются жители оккупированного полуострова в комментариях.

Море у берегов Керчи

Море у берегов Керчи

twitter.com/CrimeaUA1

Море у берегов Керчи

Море у берегов Керчи

twitter.com/CrimeaUA1

"Дышать невозможно!" В Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Фото

twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский банд*ровец
Место
Украина
Теги
Экология фотографии Крым Новости Крыма Черное море
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