"Дышать невозможно!" В Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Фото

Жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником "КРЫМский банд*ровец". Он ссылается на сообщения крымчан в одном из местных сообществ в соцсети.

Там жители города поделились фотографиями нефтяных разводов на воде у берега. "Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи... На набережной стоит резкий запах нефтепродуктов. А на военной базе мразии иначе и быть не могло", – написал блогер.

Иллюстрация. Керчь

Он добавил, что в Севастополе наблюдается похожая ситуация с загрязнением моря.

"Администрация, экологи давно продались", "Жесть, а потом мы с такого моря едим мидии, креветки, рыбу", "Дышать невозможно", – возмущаются жители оккупированного полуострова в комментариях.

Море у берегов Керчи twitter.com/CrimeaUA1

Море у берегов Керчи twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Крым. Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи. Море покрылось маслянистыми пятнами. На набережной города стоит резкий запах нефтепродуктов. А на военной базе мразии иначе и быть не могло. В Севастополе аналогичная жесть происходит. Жители строчат гневные посты в соцсетях pic.twitter.com/IdtBA3omzA — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат.

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