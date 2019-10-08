Могли изнасиловать: на известном курорте Украины нашли труп женщины со спущенными штанами

В понедельник, 7 октября, в Железном Порту (Херсонская область) на берегу моря нашли мертвую жительницу Херсона с приспущенными штанами.

Труп обнаружили на территории неработающего пансионата "Огни Москвы". Об этом написало издание "Типичный Херсон".

Внешних признаков насилия на теле не оказалось, но штаны были приспущены. Вероятно, женщину пытались изнасиловать.

На курорте Украины нашли труп женщины со спущенными штанами Типичный Херсон

В погибшей опознали жительницу Херсона, ей было около пятидесяти лет. Женщина отдыхала в курортном поселке вместе с мужем и уже хотела возвращаться домой.

Существуют версии о том, что она могла стать жертвой преступления или же задремать на морском берегу и умереть от переохлаждения. Обстоятельства ее гибели установят полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины.

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