Многодетная мать загадочно погибла в Ривне

В Ривне 31-летняя мать трохи детей была найдена мертвой возле дома своего брата, где попросилась переночевать, привезя одного из малышей на обследование.

Сама женщина с семьей жила в 160 километрах от города. Об этом сообщает "ТСН". Людмила выпала из окна многоэтажки и разбилась (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

По данным полиции, все указывает на суицид, однако в это не верит семья женщины, а также соседи. Последние в ночь трагедии слышали в квартире брата погибшей ссору.

"Девушка с десятого этажа говорит, что была ссора в квартире. В два ночи было ощущение, что дрались. Ее выбросили", – говорит жительница дома.

По словам другого соседа, брат погибшей иногда выпивал и был очень буйный. Он свою вину отрицает, по словам брата, семья поужинала и пошла спать. Людмила в этот вечер была очень уставшей, у нее прыгало давление.

У женщины осталось трое сыновей, старшие ходят в начальные классы, младшему 5 лет.

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