Схемы и тендеры: журналисты разоблачили махинации банка "Конкорд"

Банк "Конкорд", как говорится в журналистском расследовании, замешен в целом ряде схем, а сам банк принадлежит семье секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова.

Об этом говорится в материале издания Днепровская панорама. По официальным сведениям НБУ, крупнейшими акционерами банка по состоянию на 13 июня 2017 г. являются две родные сестры: Елена Вилиевна Соседка (56,23%) и Юлия Вилиевна Соседка (43,77%). Правда, по состоянию на 1 января 2016 г. и ранее Елена Вилиевна носила двойную фамилию – Соседка-Мишалова. Под той же фамилией она была депутатом Днепропетровского облсовета прошлого созыва, до июня 2014 г. являлась членом фракции Партии регионов.

Супругом Елены Соседки-Мишаловой был Вячеслав Мишалов. Осенью 2015 г. он стал депутатом Днепропетровского горсовета по списку партии "Самопомощь", с марта 2016 г. занимает пост секретаря горсовета. Это вторая по значению должность в Днепре после мэра.

По материалам досудебного расследования, как пишут журналисты, неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ "Конкорд". После чего на счета этих предприятий, открытые в "Конкорде", начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также "безнал" госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

По материалам СБУ, пишут СМИ, в гривневых операциях конвертационного центра участвовало по меньшей мере два десятка фирм, обслуживавшихся в "Конкорде". Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи материальных ценностей реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Товар, как правило, продавался за наличные деньги по договоренной цене.

Еще с полсотни предприятий-резидентов правоохранительные органы характеризуют как псевдоимпортеров и псевдоэкспортеров, реквизиты которых использовались для проведения незаконных внешнеэкономических финансово-хозяйственных операций на заказ реально действующих субъектов и других конвертационных центров. Вследствие чего многомиллионные суммы выводились в офшоры.

В деле также фигурируют иностранные компании, зарегистрированные в различных офшорных зонах и китайских территориях опережающего развития, помогавшие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.

Суды по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций. Во второй половине октября Печерский суд г. Киева принял больше 20 таких решений по различным предприятиям. Также высказывалось предположение, что правоохранители могут заинтересоваться бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам "Конкорда". Например, киевским рестораном Reef, открытым в 2015 г. на месте автосалона Ferrari на ул. Шота Руставели. По некоторым данным его ключевым совладельцем является Елена Соседка.

Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием "Конкорда" имеют Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно было установить следствие. Однако с тех пор прошло уже более полугода, а о результатах расследования вокруг "Конкорда" ничего не слышно.

Следствие вокруг "Мишалова"

В марте 2017 г. СМИ сообщили о новом расследовании, на этот раз вокруг самого Мишалова. Правоохранительные органы занялись семьей секретаря горсовета Днепра, за два года "заработавшей" на местных тендерах около полумиллиарда гривен. Имеется в виду прежде всего компания "Мастер-Буд", одним из бенефициаров которой является отец Вячеслава Мишалова – Дмитрий Мишалов.

6 марта Жовтневый суд Днепра предоставил следователям прокуратуры Днепропетровской области доступ к сведениям о банковских операциях ООО "Майстер-Буд", связанных с работами по реконструкции и благоустройству стадиона "Трудовые резервы" в Днепре. А также разрешил изъятие в "Приватбанке" документов по движению средств на счетах "Майстер-Буд".

Речь идет о выигранном ООО "Майстер-Буд" тендере Днепропетровской облгосадминистрации на сумму более 48 млн грн, из которых 45 млн уже профинансированы. В феврале прокуратура Днепропетровской области начала досудебное расследование в отношении чиновников управления капитального строительства Днепропетровской ОГА, вступивших в сговор с должностными лицами ООО "Майстер-Буд" с целью разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах. Для этого злоумышленниками, как говорят в прокуратуре, вносились заведомо недостоверные сведения в акты о выполненных работах. При этом реконструкция и благоустройство на стадионе "Трудовые резервы" еще не закончены.

Журналисты пишут, что с тех пор как Вячеслав Мишалов стал секретарем Днепровского горсовета, фирме его отца, что называется, "пошла карта". Компания "Майстер-Буд" начала один за другим выигрывать городские и областные тендеры на ремонты дорог и реконструкцию коммунальных объектов. В октябре прошлого года "Наші гроші" насчитали за "семейной" компанией секретаря Днепровского горсовета выигранных тендеров в общей сложности на 466 млн грн. Крупнейшие из них связаны с ремонтом дорог в Днепре (на 150 млн грн), реконструкцией областной офтальмологической больницы (128,8 млн грн) и уже упомянутой реконструкцией стадиона "Трудовые резервы" (48 млн грн). Помимо этого, "Майстер-Буд" подрядилась помочь властям Днепра перевести около трех десятков котелен в Чечелевском районе с газа на топливные пеллеты. В этом можно усмотреть прямой интерес Вячеслава Мишалова. До назначения на должность секретаря горсовета он возглавлял ПАО "Днепропресс", одним из направлений деятельности которого является как раз производство пеллет.

Еще одна компания Дмитрия Мишалова – "Майстер-Профи" – участвует в ключевом для Днепра проекте этого года – реконструкции центрального моста через р. Днепр. Проект будет финансироваться из бюджета Украины и обойдется казне, как минимум, в 177 млн грн. Компания "Майстер-Буд" выигрывала тендерные процедуры, несмотря на наличие конкурентов, предлагавших меньшую цену за аналогичные услуги и объем работ. Их предложения отклонялись под самыми различными предлогами.

По данным СМИ, дошло до того, что подозрительная тендерная везучесть компаний Мишалова-старшего начала мозолить глаза даже партийному шефу Мишалова-младшего – лидеру "Самопомощи" Андрею Садовому, и тот открестился от подопечного, дав команду написать обращение в НАБУ с просьбой проверить публикации в СМИ о злоупотреблении Вячеслава Мишалова своим служебным положением в личных интересах и в интересах своей семьи. Соответствующее заявление в адрес директора НАБУ Артема Сытника было подано председателем исполкома партии народным депутатом Олегом Лавриком.

Вместе с Вячеславом Мишаловым "под раздачу" попал и глава бюджетной комиссии горсовета Днепра Артем Хмельников, получивший эту должность тоже по квоте "Самопомощи". 5 апреля их обоих исключили из фракции "Самопомощи" в горсовете.

Тогда же депутаты и представители общественных организаций создали инициативную группу, добивающуюся лишения Мишалова и Хмельникова должностей. По словам члена фракции "Укроп" Дмитрия Погребова, люди, которые воруют бюджетные деньги, известны всей стране.

"К сожалению, днепровская коррупция стала брендом. Ключевые действующие лица в этой схеме – секретарь городского совета Вячеслав Мишалов и глава бюджетной комиссии Артем Хмельников. После того как депутат горсовета от партии "Самопомощь" Вячеслав Мишалов занял пост секретаря, фирмы его отца начали получать от города многомиллионные подряды. В результате семья Мишаловых делает для города практически все: от проведения Интернета в школы даже туда, где он давно установлен, до реконструкции Нового моста почти за 200 млн грн", – подчеркнул Погребов.

11 апреля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что он по инициативе "Самопомощи" включил в повестку дня очередной сессии горсовета вопрос о переизбрании секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии.

21 июня мэр Днепра сообщил в эфире skrypin.ua, что фирма "Майстер-Профи", которая является подрядчиком ремонта Нового моста в Днепре, просит дополнительно 67 млн грн на завершение работ. Комментируя скандал по поводу того, что крупный подряд в 177 млн грн на ремонт Нового моста получила фирма отца секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, городской голова заявил, что такие работы могут выполнять всего три фирмы в Украине.

"Если мы говорим про мост, то это сложные работы, и в стране их могут сделать только три компании: "Майстер-Профи", "Альтис" и "Альтком". Если бы выиграл "Альтис", если бы "Альтком" – что фирма Азарова, а выиграл "Майстер-Профи", – объяснил Филатов.

В эфире "11 канала" Днепра заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко опроверг необходимость дополнительного финансирования ремонта Нового моста, а также заявил, что найти подрядчиков для капитального ремонта объекта – не проблема.

"Подрядчиков – масса, их море на территории Украины", – заверил заместитель Филатова.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся