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10 декабря • обновлено в 10:46
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"На радость боевикам": сайт "Миротворец" внезапно объявил о закрытии

2.6т
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Проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря в 18:00 полностью остановит работу своих серверов. Речь идет о сайте myrotvorets.center и всех его зеркалах.

Сообщение об этом появилось на Myrotvorets News с уточнением, что дочерние проекты продолжат работать в обычном режиме.

"10 декабря в 18:00 на радость чудовищам от медиабл*дства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении.

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Что касается доступу к сведениям по объектам исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище", то он будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Миротворец"

"Миротворец"

myrotvorets.news

"На радость боевикам": сайт "Миротворец" внезапно объявил о закрытии

"На радость боевикам": сайт "Миротворец" внезапно объявил о закрытии

"На радость боевикам": сайт "Миротворец" внезапно объявил о закрытии

"На радость боевикам": сайт "Миротворец" внезапно объявил о закрытии

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению. Немецкий левый политик назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Комментарии
56
3
Смешно
3
Интересно
18
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фил филька
фил филька
вот так символично закрыта эта помойка. и теперь карта украины с крымом и донбасом перечеркнута)
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2
0
Хо Хол
Хо Хол
А визга-то сколько было, что закрыть его невозможно, он на серверах за пределами страны, кто ответственный за него мы не знаем и прочее гoвнo для тyпого poгулья. Как только pылом в эту кучу макнули - в тот же день закрыли. Потому что натура у xoxла такая - cpaть в шаровары со страху, как только пинок под жoпy летит, а до того момента можно xpюкать во все горло. Как в 2013 кричали москалей на ножи, а через год уже визжали НАТО ПОМОХИ. Самая блeвoтная и гнилaя нация.
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2
1
Хо Хол
Хо Хол
И недавняя встреча абсолютно ни при чом :D
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2
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хо Хол, тyпой Кацaп даже в паре слов делает три ошибки! Ох ты и животное, мусор!
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3
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