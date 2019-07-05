Заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил: Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украинойна Харьковском направлении.

Наращивание оперативных возможностей Российской Федерации происходило поэтапно на разных направлениях. То, что мы наблюдаем какое-то разворачивание, не означает, что в других местах такого разворачивания не происходило.

Рокадную дорогу вдоль Донецкой и Луганской областей, которая ведет до Сочи, о которой упомянул генерал, построили еще 2 года назад за счет Министерства обороны РФ. Власти России говорили, что дорога нужна для развития туризма. Но все военные сразу же поняли, что речь идет о разворачивании инфраструктуры для улучшения обеспечения своих сил в будущем вдоль наших границ.

Действительно, господин генерал прав, когда говорит, что в 2014 году Россия была не способна захватить Украину. Потому что мало просто захватить – необходимо еще и организовать инфраструктуру для обеспечения своих войск, сделать невозможным отрезание для них коммуникаций и путей поставок, иначе они просто будут в ловушке, в окружении. Мало завести на Донбасс танки – вам нужны логистические пути для их обеспечения живой силой, топливом, ГСМ, ремонтом и так далее.

Владимир Путин, Сергей Шойгу Официальный сайт президента РФ

И Россия развернула эту деятельность, которую она на протяжении 5 лет очень успешно, стахановскими темпами, выполняет. Построено несколько баз дислокации войск, проведено несколько масштабных учений – "Кавказ-2016", "Запад-2017", учения в Южном военном округе РФ. Они, в том числе, испытали и пути логистики и то, как быстро они могут перебрасывать большие группы техники и людей к своим западным границам. Все эти учения отчасти были еще и способом легально перебросить военную технику. Техника перебрасывалась в Беларусь и под наши границы для проведения учений, и частично оставалась после их окончания.

Мы видим скопление техники у границ Донецкой и Луганской областей возле Ростова, техника заведена в сами эти области. Ее много. На данный момент недостает экипажей, но людей туда тоже научились перебрасывать. В конце прошлого года Россия завершила развертывание у наших границ 3 дополнительных армий.

То есть Российская Федерация планомерно наращивает свои возможности разворачивания пусть не крупномасштабной, но локальной войны.

Мы не наблюдаем за этим молча, все мы об этом кричим, мы не стоим на месте. Осознавая эти угрозы, Украина развивает свой резерв. Именно поэтому вводилось военное положение. Не из-за моряков. На самом деле, это была репетиция, проверка, как наша инфраструктура может оперативно и быстро реагировать, можем ли мы быстро привлекать резервистов, мобилизовывать их, проводить переобучение и направлять, куда необходимо.

И мы, и наши западные партнеры понимаем угрозы. Произойдет ли это завтра? Я не уверен. В военной доктрине РФ запланировано полное переоснащение армии до конца 2020 года. Соответственно, и оперативные возможности, о которых сказал господин генерал, они приобретут ориентировочно к середине или к концу 2020 года. То есть они будут готовы полноценно вести более расширенные военные операции, чем те, которые мы видели до сих пор.

То, что происходит на Донбассе – создание и подготовка плацдарма для развертывания войск плюс возможность влиять на политику в Киеве. Но Россия не отказалась от своих агрессивных хищнических планов, поэтому привет нашему молодому зеленому президенту.

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