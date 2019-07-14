"Мирно не получится": появился прогноз по уходу Путина

Смена власти в России будет проходить тяжелым и возможно кровавым путем, но в ближайшей перспективе не стоит этого ждать.

Такое мнение выразил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии "Апострофу", прокомментировав прогноз политолога Валерия Соловья о падении системы в 2020 году и предположение публициста Леонида Радзиховского об уходе президента РФ Владимира Путина в 2024 году.

"Я, честно говоря, пока не вижу такой усталости у этой власти, чтобы она могла в столь короткие сроки с кем-то поделиться своими полномочиями", – заявил адвокат.

По его словам, сейчас сложно сказать, пойдет ли смена власти мирным путем. Однако адвокат считает, что этот процесс в России будет не очень простым.

"И за последние годы примером относительно безболезненной сменой власти, и то не без крови, был август 1991-го (когда в Чайковском тоннеле на Садовом кольце из-за столкновения сторонников Бориса Ельцина с колонной бронетехники Таманской дивизии погибли три человека). Следующая попытка смены власти обернулась сотнями трупов во время октябрьских событий 1993 года", – подчеркнул Полозов.

Владимир Путин

Он подчеркнул, что на данном этапе мирная смена власти в России не является возможной. "Возможен трансфер в рамках системы, как Ельцин произвел с Путиным, а Путин с Дмитрием Медведевым и обратно. Но это не означает смену системы. По-мирному пока не получается реализовывать эти вещи", – резюмировал Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сообщил, что думает о своем преемнике с 2000 года. Также российский политолог Александр Морозов назвал возможных преемников президента РФ.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Путин задумал провести рокировку власти, в результате которой он останется у руля.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.