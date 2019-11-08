Минус 4! Оккупанты жестко поплатились за убийство воина ВСУ

Российские оккупационные войска в четверг, 7 ноября, потеряли 4 человека во время боев на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram. Он уточнил, что одного боевика террористы потеряли безвозвратно.

"Безвозвратные (200) – 1 человек; санитарные (300) – 3 человека. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, один український воїн був убитий, ще четверо отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 7 листопада.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram