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8 ноября • обновлено в 11:42
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Минус 4! Оккупанты жестко поплатились за убийство воина ВСУ

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Российские оккупационные войска в четверг, 7 ноября, потеряли 4 человека во время боев на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram. Он уточнил, что одного боевика террористы потеряли безвозвратно.

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"Безвозвратные (200) – 1 человек; санитарные (300) – 3 человека. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – рассказал он.

Минус 4! Оккупанты жестко поплатились за убийство воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, один український воїн був убитий, ще четверо отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 7 листопада.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
" Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – рассказал он. "И да, забыл добавить, главное - верьте мне"))
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