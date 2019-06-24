Минобороны попало в скандал из-за смерти бойца АТО на Донбассе: в чем суть

Министерство обороны Украины не выплачивает денежное пособие родителям погибшего "айдаровца" Дмитрия Шабрацкого.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская, отметив, что Минобороны игнорирует решение Окружного суда Киева, обязывающее ведомство выплатить пособие.

"МОУ оспорило его во всех инстанциях. Мы все выиграли. Решение выстояло. Но его никто не выполняет… не смотря на гору запросов и обращений", – говорится в сообщении.

Закревская отметила, что намерена делать депутатские обращения.

Как писал INSIDER, Дмитрий Шабрацкий записался в ряды добровольцев "Айдара" еще со времен Евромайдана, в результате передислокаций его военная часть оказалась в Лисичанске.

По словам родителей, сын рассказывал, что в части творилось неладное. Перед гибелью он обещал приехать домой, а потом вдруг "совершил самоубийство".

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"После гранаты оторвана левая рука по локоть, вся левая сторона с проникающими осколочными ранениями. Потом он берет автомат АК-74, подставляет себе под подбородок и делает выстрел. Человек с такими ранениями вряд ли мог сидеть, лежать или стоять. Вряд ли мог подставить себе автомат под подбородок. Это такая версия у наших следователей", – рассказывал отец погибшего Сергей Шабрацкий.

Родители считают, что гибель сына связана с похищением офицера ВСУ Игоря Радченко (он же "Роман Романыч", "Рубеж"), в котором обвинили экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука. По словам отца, Дмитрий плохо отзывался об обоих, "говорил, что Радченко – это враг" и не рискнул давать против него показания, поскольку ему отказали в охране.

В июне 2018 года Окружной админсуд Киева обязал Минобороны выплатить разовое пособие родителям Шабрацкого. Минобороны на протяжении четырех лет настаивает, что боец взорвал себя гранатой и застрелился на территории дислокации своей воинской части в Лисичанске в 2015 году.

Дмитрий Шабрацкий Антикор

На ведомство не повлияли решения судов двух инстанций, обвязывающие выплатить денежную компенсацию семье погибшего.

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