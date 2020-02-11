Миллионы из оккупированного Донецка и от криминала: стали известны спонсоры ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила три миллиона гривен от жителей оккупированного Донецка и почти семь миллионов – от лиц, которые, по версии полиции, связаны с финансовыми сделками.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на данные из отчета партии за IV квартал 2019 года. Согласно ему, в целом на ее счета попало 179,4 миллиона гривен, из них 41 – из госбюджета.

Так, больше всего денег ОПЗЖ получила из пожертвований физических и юридических лиц – 135 миллионов гривен. Лидерами по количеству таких доноров стали Запорожье, Мариуполь, Одесса и временно неподконтрольный украинской власти Донецк. Последний местом жительства указали шесть доноров, которые профинансировали партию на более чем три миллиона гривен.

Выяснилось, кто финансирует ОПЗЖ

При этом среди них расследователи выделили лицо по имени Марина Татаринцева, которая пожертвовала ОПЗЖ полмиллиона гривен. Отмечается, что в открытых источниках есть информация о том, что сейчас эта женщина ведет адвокатскую практику. Лицензию на это она получила на Закарпатье, однако деятельность осуществляет в Донецкой области.

Также известно, что ранее Татаринцева руководила негосударственным Пенсионным фондом "Сопричастность". Компанией заинтересовались правоохранители: ее обвиняют в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Кроме этого, выяснилось, что Татаринцева была помощницей у народных депутатов "Партии регионов" двух созывов. Расследователям же она не смогла дать четкого ответа ни относительно того, она ли финансировала партию, ни о месте своего жительства.

Спонсоры ОПЗЖ Скриншот

Стоит отметить, что еще более 3,4 млн гривен ОПЗЖ получила от одесской компании, которая, по версии следствия, пыталась захватить коммунальную собственность. Речь идет о "Инвест Девелопмент ЛТД". Предпринимателей обвиняют в попытке приватизации здания, которым пользуется Генеральная прокуратура Украины. По крайней мере так указано в постановлении Приморского районного суда города Одессы за февраль 2018 года.

Аналогичную сумму партия получила от еще одной одесской компании – "Трансстроймонтаж ЛТД".

"Сейчас Департамент коммунальной собственности Одессы пытается через суд расторгнуть договор аренды и вернуть городу почти три тысячи квадратных метров помещений. Обе компании-доноры не ответили на наши телефонные обращения по указанным контактам", – подытожили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли скандальные факты о том, кто финансирует партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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