Методички по Украине: пропагандистку Путина подловили на наглой лжи

Российскую пропагандистку Екатерину Андрееву, которая 20 лет ведет программу "Время" на Первом канале, поймали на использовании специальных методичек по освещению новостей в Украине.

В интервью ВВС журналист спросил, правда ли то, что сотрудники ее канала посещают администрацию президента, где им выдают методички по освещению тех или иных событий. "Вот мы тут одну нашли. 2014 год, март. "Тема: Украина. Основные линии информационной работы: атмосфера беззакония, нарастающий хаос, нацисты на ключевых госпостах…" — рассказал журналист.

В свою очередь Андреева попросила: "Давайте не будем это обсуждать". По ее словам, она не знакома с подобного рода методичками и никогда их не видела.

В ответ ей сообщили, что новости в те дни совпадают с тем, о чем шла речь в методичке: "27 марта, день, когда была распространена эта методичка, новости программы "Время": "недавние союзники по Майдану начали обвинять друг друга в измене", "в Украине изымают арсеналы оружия", "раненые бойцы "Беркута" проходят лечение за свой счет". Очень много внимания к Украине. Это случайно получается?"

Андреева ответила, что ей "трудно комментировать", но "это новости, и если происходят какие-то новости, мы их освещаем".

"Украина — это наша ближайшая соседка. Мы не можем не обращать внимания на то, что там происходит. В Украине захоранивают ядерные отходы. Украина разрешила в ущерб своим интересам это делать. Они теряют экспорт зерна. У них происходят на границах события, которые могут угрожать нашей безопасности. Почему мы должны это игнорировать?" — заявила пропагандистка.

Екатерина Андреева скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Андреева заявила, что оккупированный Крым всегда был территорией РФ, в состав которой якобы всегда и входили украинцы. При этом пропагандистка призналась, что сама не смотрит телевидение из-за того, что "уровень агрессии, который сейчас льется из экранов, опасен для здоровья".

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