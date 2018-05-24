"Месть за войну": украинка сбежала от мужа-немца с детьми, обвинив его в фашизме

Гражданин Германии пытается отсудить своих детей, рожденных от украинки, которая запрещает ему видеться с детьми и утверждает, что на это есть веские причины.

Анатоль и Ирина встретились шесть лет назад во время отдыха в Крыму и через два года поженились. Когда родился ребенок, переехали в Германию, где сын Эмиль получил гражданство, а вот Ирина на чужбине не прижилась, передает ТСН.

"Она начала говорить странные вещи, что немцы крадут детей у иностранных женщин", - говорит Анатоль Юнг. Потом жена собралась навестить маму, муж не препятствовал. Разрешение на вывоз сына было дано на шесть недель, но украинка не вернулась.

"Я был шокирован", - признался немец.

Муж приезжал уговаривать Ирину вернуться, а когда это не сработало, пара рассталась. На судах выяснилось, что у женщины во время конфликта родился еще один ребенок, но она о нем умолчала. Печерский суд постановил удовлетворить иск отца: поскольку старший сын Эмиль является гражданином Германии – он должен ехать за границу.

Однако Соломенский апелляционный суд вместе с соцслужбами стал на сторону матери, запретил выезд ребенка за границу и ограничил общение с отцом. "Сократили мои визиты до шести часов в месяц", - возмущен Юнг.

Во время визитов Ирина к детям приближаться не давала, запрещала фотографироваться и оскорбляла, а в течение последнего года вообще перестала открывать дверь бывшему мужу, полиции и исполнительной службе. Объясняет свои действия женщина своеобразно.

"Он финансирует фашистскую организацию. Они планируют третью мировую войну. Ему не дети нужны, ему вообще семья не нужна. Он просто хочет отомстить за Вторую мировую войну", - считает она.

Мужа она также обвиняет в финансовой несостоятельности содержать семью. "У него нет денег, он в постоянном минусе", - утверждает украинка.

Немец зато озвучил другие факты – о том, что бывшая жена вообще не выходила на связь, когда он просто пересылал деньги на карточку. Поэтому теперь средства Анатоль оставляет адвокату, к которому Ирина должна прийти и забрать с подписью, что будет тратить исключительно на детей.

Женщина в свою очередь утверждает, что делать этого не хочет, чтобы вдруг не подписать чего лишнего, потому что якобы уже была попытка забрать ребенка силой. На какие же деньги тогда живет – не признается.

"Я не работаю. А сейчас все, знаете, берут взятки и хорошо живут", - говорит она.

Юристы говорят, что свои обязательства нарушают обе стороны, поэтому принудить их к соблюдению судебных решений должна исполнительная служба. Суды же теоретически могут продолжаться до совершеннолетия детей, поэтому родители все же должны найти решение самостоятельно.

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