Мендель попала в скандал в США из-за должности у Зеленского

Газета The New York Times, с которой сотрудничала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, напечатала ряд ее статей уже после подачи журналисткой заявки на участие в конкурсе для получения нынешней должности.

Американское издание CNN назвало эту информацию "серьезным конфликтом интересов". В свою очередь, The New York Times заняла аналогичную позицию.

Так, руководитель пресс-службы газеты Ари Беваскуа отметил, что редакция узнала лишь в конце мая о том, что Мендель 3 мая подала заявку на участие в конкурсе на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского.

"Если бы она сообщила редакторам об этой заявке, то они бы не поручали ей эту задачу, а мы бы немедленно прекратили сотрудничество, учитывая столь серьезный конфликт интересов", – сказал Беваскуа.

Юлия Мендель Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель 3 июня. Соответствующий указ №350/2019 опубликован на сайте главы государства.

В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Писала для украинского Forbes и американского Politico, также работала с VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

В 2016 году Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины, чем спровоцировала бурную дискуссию в сети.

Кроме того, в 2018 году Мендель совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине.

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