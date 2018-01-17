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"Механик" стал "грузом 200": в сети рассказали о ликвидации террориста "ДНР"

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На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой ДНР с позывным "Механик".

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, 56-летний террорист Николай Колесник был родом из Донецка.

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"Механик" стал "грузом 200" 14 января 2018 года", – пишет украинский блогер.

Necro Mancer

Necro Mancer

Напомним, террористы "ДНР" понесли масштабные потери в период 13-14 января, подорвавшись на собственных растяжках.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Миша х*енпопадешь".

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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