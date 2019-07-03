Мать так и не пришла: в Хмельницкой области похоронили малыша из чемодана. Видеофакт

В Хмельницкой области похоронили 2-летнего Сашу Пилявского, которого нашли в чемодане на окраине Черновцов на прошлой неделе.

В селе его провожали родственники, бабушки и местные жители, сообщает НТН.

Отец мальчика находится в местах лишения свободы, а 21-летняя мать, которую разыскивает полиция, так и не явилась попрощаться с сыном.

Ребенка нашли в чемодане facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, что полиция Черновицкой области опровергла информацию о насильственной смерти мальчика.

"Эскпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого больного. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сообщил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Похороны ребенка НТН

Похороны ребенка НТН

Похороны ребенка НТН

Похороны ребенка НТН

Похороны ребенка НТН

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция объявила в розыск Анну Пилявскую, которая сама принесла чемодан с сыном и выкинула его, и назвала ее особые приметы. Среди них – татуировка в виде короны.

Мать ребенка Анна Пилявская

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