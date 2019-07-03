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Мать так и не пришла: в Хмельницкой области похоронили малыша из чемодана. Видеофакт

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В Хмельницкой области похоронили 2-летнего Сашу Пилявского, которого нашли в чемодане на окраине Черновцов на прошлой неделе.

В селе его провожали родственники, бабушки и местные жители, сообщает НТН.

Отец мальчика находится в местах лишения свободы, а 21-летняя мать, которую разыскивает полиция, так и не явилась попрощаться с сыном.

Ребенка нашли в чемодане

Ребенка нашли в чемодане

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, что полиция Черновицкой области опровергла информацию о насильственной смерти мальчика.

"Эскпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого больного. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сообщил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Похороны ребенка

Похороны ребенка

НТН

Похороны ребенка

Похороны ребенка

НТН

Похороны ребенка

Похороны ребенка

НТН

Похороны ребенка

Похороны ребенка

НТН

Похороны ребенка

Похороны ребенка

НТН

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция объявила в розыск Анну Пилявскую, которая сама принесла чемодан с сыном и выкинула его, и назвала ее особые приметы. Среди них – татуировка в виде короны.

Мать ребенка Анна Пилявская

Мать ребенка Анна Пилявская

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Место
УкраинаХмельницкий
Теги
убийстводети
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