Мать Балуха сказала, будет ли просить Путина о помиловании

Мать украинского активиста Владимира Балуха, которого приговорили к 5 годам колонии общего режима, не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына.

"Я Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить - это признать свою вину. А он вину не может признать, так как ни в чем не виноват", - сказала Наталья Балух в комментарии "Крим.Реалии".

Напомни, 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора. 1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находился в тяжелом состоянии.

Владимир Балух

15 июня во время заседания суда ему стало плохо. 22 июня стало известно, что украинец перешел на воду.

Первый срок Балух получил за свою проукраинскую позицию, когда вывесил во дворе своего дома флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Балуха приговорили 5 июля к 5 годам тюрьмы и штрафу. Адвокаты рассказали, что обжалование займет около месяца. Все это время Балуху придется провести в симферопольском СИЗО.