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26 сентября • обновлено в 20:50
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Массовые ДТП с маршрутками в Украине: в полиции назвали причины бедствия

1.1т Читать материал на украинском

Многие перевозчики игнорируют техническое состояние своих маршруток, а водители работают больше положенного времени.

Такое мнение выразили в Департаменте патрульной полиции, анализируя большое количество аварий с пассажирским транспортом в Украине за последнее время.

В полиции назвали основные причины ДТП, которые привели к тяжким последствиям. Среди них:

- отсутствие ремней безопасности для пассажиров;

- режим труда и отдыха водителей, который сегодня недостаточно контролируется органами государственной власти;

- отсутствие надлежащего контроля за выпуском пассажирского транспорта на линию.

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ДТП с маршрутками

ДТП с маршрутками

Департамент патрульной полиции

В связи с увеличением ДТП, в патрульной полиции инициировали вопрос о внесении изменений в законодательство в части увеличения штрафов за ненадлежащую перевозку пассажиров.

ДТП с маршрутками

ДТП с маршрутками

Департамент патрульной полиции

Также на законодательном уровне полиция инициирует запрет перевозить пассажиров в транспортных средствах, которые по конструкции предусмотрены для перевозки грузов, но прошли процедуру переоборудования.

Кроме того, перевозчиков обяжут оборудовать кресла ремнями безопасности.

Сиденья в переоборудованных микроавтобусах складываются от сильного удара

Сиденья в переоборудованных микроавтобусах складываются от сильного удара

Департамент патрульной полиции

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Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 21 - 22 сентября в Украине произошло два масштабных ДТП с участием пассажирского транспорта и фур. В этих авариях погибли 18 человек.

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Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал
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