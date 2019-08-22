Массовая стрельба в Киеве: суд дал возможность откупиться двум участникам побоища

Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения двум фигурантам дела о стрельбе в Голосеевском районе столицы 20 августа.

Об этом сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Под стражу взяли основателя охранной фирмы "Варта 1" Сергея (Лешего) Лещенко и второго подозреваемого Акбара Магниева.

Суд взял под стражу участников стрельбы в Киеве

Примечательно, что прокуратура просила для фигурантов два месяца в СИЗО без альтернативы залога. Суд же пошел на уступки и определил залог в размере 153 687 тысяч гривень.

В зале суда и под судом дежурили около 200 представителей "Муніципальної варти", ставшей участником разборок, которые устроила фирма Лещенко.

Суд взял под стражу участников стрельбы в Киеве

Суд взял под стражу участников стрельбы в Киеве

Суд взял под стражу участников стрельбы в Киеве

Отметим, "Варта 1" осуществляет охранную деятельность и имеет скандальную репутацию. Так, нардеп от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей еще в 2016 году сравнивал фирму с ОПГ.

Скандальные подробности о Лещенко и его предприятии читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

Стало известно, что к стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека.

Конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муніципальної варти" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

По данным "Муніципальної варти", они пытались противодействовать незаконным кальянным в парке, которые якобы "крышевал" Леший. В результате столкновения трое представителей "Муніципальної варти" получили ранения.

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